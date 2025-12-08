Описание экскурсииМы посетим соседний с Гоа штат Махараштра. Вы увидите разительный контраст между этими двумя штатами. Покормим крокодилов, пройдемся по королевскому дворцу и если повезёт, увидим настоящую королеву, прогуляемся по форту XVII века, мы словно шагнём в книгу джунглей — в эпоху Маугли, где камни шепчут сказки и стены дышат дикой свободой, прибываем на райском пляже, переправился на пароме.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река с крокодилами
- Королевский дворец
- 2 старых форта
- Райский пляж и индуистский храм
Что включено
- Комфортабельный минивэн с кондиционером, сопровождение русского гида, входные билеты
Что не входит в цену
- Трансфер с южного Гоа оплачивается дополнительно, в зависимости от удаления.
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберет вас из вашего отеля
Завершение: Гид привезет вас в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Возможно проведение в любой день при предварительном бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
