Откройте для себя атмосферу ночной жизни Гоа в компании гида — посетите три уникальных паба, получите бесплатные шоты, пообщайтесь с местными жителями и насладитесь музыкой, играми и весельем. Эта экскурсия подарит вам живые впечатления и новые знакомства.
Описание экскурсииНачало приключения Экскурсия начинается у церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии — знаковой достопримечательности Гоа. Здесь вы встретитесь с гидом и погрузитесь в атмосферу предстоящего вечера. Ночная жизнь Гоа Вы отправитесь в три тщательно отобранных паба, каждый со своей уникальной атмосферой. В каждом заведении вас ждёт бесплатный шот, музыка и развлечения, создающие особое настроение. Между остановками гид поделится интересными историями и инсайдерскими фактами о культуре и жизни Гоа. Яркие впечатления и новые знакомства Под руководством гида вы познакомитесь с местными жителями и путешественниками, ощутите настоящую энергию ночного Гоа. Будь то танцы до утра или спокойный вечер с напитком в руках — экскурсия обещает стать незабываемым опытом, полным эмоций и веселья. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, наличные.
- Не подходит для: беременные женщины, люди младше 21 года, пользователи инвалидных колясок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
- Пабы Гоа
Что включено
- Услуги гида
- Один бесплатный шот в каждом пабе
- Входные билеты во все заведения
- Весёлые игры и развлечения для группы
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
- Питание
- Дополнительные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: R. Emidio Gracia, Altinho, Panaji, Goa 403001, India
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: удобная обувь, наличные
- Не подходит для: беременные женщины, люди младше 21 года, пользователи инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гоа
Похожие экскурсии из Гоа
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 06:00
30 ноя в 06:00
$350 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Весь Гоа за один день: от водопадов до исторических храмов
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 05:30
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
$45 за человека