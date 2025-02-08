Индивидуальная
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Прогулка по центру Панаджи и его ярким улочкам. Увидите церковь Непорочного зачатия, стрит-арт и необычные бары с местными напитками
Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи
«Также на нашем маршруте будут небанальные бары, где вы сможете отлично провести время и попробовать напиток, который производят только в штате Гоа, а также почувствуете атмосферу современной ночной жизни столицы»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от $135 за человека
Круиз
Вечерний круиз по реке Мандови с ужином и шоу-программой
Начало: Tourism Jetty, below Mandovi bridge, Patto Colony,...
«Отправьтесь в атмосферное вечернее путешествие по реке Мандови на борту комфортабельного круизного судна»
Сегодня в 20:45
Завтра в 20:45
$20.41 за человека
Круиз
Трёхпалубный семейный круиз с ужином и шоу-программой по реке Мандови
Начало: FRV8+69P, Панаджи, Гоа 403001, Индия
«Откройте для себя атмосферу вечернего круиза по реке Мандови, созданного специально для семей, пар и женщин»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$20.41 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Релакс в горах Гоа: экокоттеджи и панорамные виды
Расслабьтесь в уютном горном коттедже с инфинити-бассейном. Прогулки по джунглям, уроки гончарного искусства и вечерние шоу ждут вас
«Вечерняя шоу-программа с национальными индийскими танцами или просмотр фильма о дикой природе»
Завтра в 10:00
11 сен в 10:00
$220 за всё до 2 чел.
- ЕЕвгений8 февраля 2025Наталья отлично справилась. Хорошо что на маршруте были паузы в барах, чтобы передохнуть и набраться сил для продолжения.
Были на прогулке в конце декабря.
Было очень интересно. Прогулка не только про бары.
Были и на португальских улочках. Очень милых.
В
Прогулка по вечернему Панаджи - камерная, я бы сказала даже ламповая, история.
В ходе экскурсии мы посетили не только бары, но
- ИИрина2 ноября 2024Экскурсия прошла как одно мгновение, Наталья очень интересный гид, знающий и историю и много интересных фактов. Хочу скорее вернуться и побывать на остальных экскурсиях! Всем советую ❤️
- ЕЕлена30 октября 2024Все супер! Очень приятная и познавательная экскурсия, то, что надо, чтобы узнать город и проникнуться его атмосферой!
Всем советую! 💯
- ССергей27 октября 2024Наташа молодец. Хорошая экскурсия. Все очень хорошо. Нам понравилось. Рекомендую.
- ЕЕкатерина15 апреля 2024Хотим поблагодарить от всей души Наталью и Дмитрия за прогулку по барам, которая включала не только бары, но и другие
- ТТатьяна14 апреля 2024С огромным удовольствием рекомендуем экскурсии Натальи и Дмитрия в Гоа!
Это не только отличные профессионалы, но и замечательные, отзывчивые люди, которые
- ЛЛеся10 апреля 2024Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для моего дня рождения! Было
- ННаталия9 марта 2024Не стандартно и круто!
Эти ребята реально стараются, и говорю твердое: спасибо за этот день, а вернее вечер. Это полноценная экскурсия
