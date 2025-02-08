Мои заказы

Вечерние экскурсии Гоа

Найдено 4 экскурсии в категории «Вечерние» в Гоа на русском языке, цены от $20. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Прогулка по центру Панаджи и его ярким улочкам. Увидите церковь Непорочного зачатия, стрит-арт и необычные бары с местными напитками
Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи
«Также на нашем маршруте будут небанальные бары, где вы сможете отлично провести время и попробовать напиток, который производят только в штате Гоа, а также почувствуете атмосферу современной ночной жизни столицы»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от $135 за человека
Вечерний круиз по реке Мандови с ужином и шоу-программой
Музыкальные теплоходы
3 часа
3 отзыва
Круиз
Вечерний круиз по реке Мандови с ужином и шоу-программой
Начало: Tourism Jetty, below Mandovi bridge, Patto Colony,...
«Отправьтесь в атмосферное вечернее путешествие по реке Мандови на борту комфортабельного круизного судна»
Сегодня в 20:45
Завтра в 20:45
$20.41 за человека
Трёхпалубный семейный круиз с ужином и шоу-программой по реке Мандови
Музыкальные теплоходы
4 часа
Круиз
Трёхпалубный семейный круиз с ужином и шоу-программой по реке Мандови
Начало: FRV8+69P, Панаджи, Гоа 403001, Индия
«Откройте для себя атмосферу вечернего круиза по реке Мандови, созданного специально для семей, пар и женщин»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$20.41 за человека
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Релакс в горах Гоа: экокоттеджи и панорамные виды
Расслабьтесь в уютном горном коттедже с инфинити-бассейном. Прогулки по джунглям, уроки гончарного искусства и вечерние шоу ждут вас
«Вечерняя шоу-программа с национальными индийскими танцами или просмотр фильма о дикой природе»
Завтра в 10:00
11 сен в 10:00
$220 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    8 февраля 2025
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Наталья отлично справилась. Хорошо что на маршруте были паузы в барах, чтобы передохнуть и набраться сил для продолжения.
    Наталья отлично справилась. Хорошо что на маршруте были паузы в барах, чтобы передохнуть и набраться сил для продолжения.
  • И
    Ирина
    13 января 2025
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Были на прогулке в конце декабря.
    Было очень интересно. Прогулка не только про бары.
    Были и на португальских улочках. Очень милых.
    В
    читать дальше

    первом книжном магазине, где расположена типография Times of India.
    Прогулялись мимо католической церкви Непорочного зачатия начала 17 века, белая-белая красивая-красивая))) жаль открыта раз в год,
    посмотрели работы карикатуриста Марио Миранда.
    Разумеется прошлись по барам.
    Очень понравилось!!!

  • А
    Анна
    20 ноября 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Прогулка по вечернему Панаджи - камерная, я бы сказала даже ламповая, история.
    В ходе экскурсии мы посетили не только бары, но
    читать дальше

    и познакомились с творчеством местного художника Мигеля Миранды, нашли в городе сюжеты с его зарисовок, угостились португальским десертом и даже узнали, кто был прототипом одного из героев романа Дюма «Граф Монте-Кристо».
    Вечер прошел очень увлекательно!
    Огромное спасибо Наталье!

  • И
    Ирина
    2 ноября 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Экскурсия прошла как одно мгновение, Наталья очень интересный гид, знающий и историю и много интересных фактов. Хочу скорее вернуться и побывать на остальных экскурсиях! Всем советую ❤️
  • Е
    Елена
    30 октября 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Все супер! Очень приятная и познавательная экскурсия, то, что надо, чтобы узнать город и проникнуться его атмосферой!
    Всем советую! 💯
  • С
    Сергей
    27 октября 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Наташа молодец. Хорошая экскурсия. Все очень хорошо. Нам понравилось. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    15 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Хотим поблагодарить от всей души Наталью и Дмитрия за прогулку по барам, которая включала не только бары, но и другие
    читать дальше

    интересные места. Наталья рассказывала очень интересные факты, всегда отвечала на все вопросы и на прогулке было по-дружески очень комфортно. Честно, хотелось бы чтобы прогулка длилась и длилась.
    Мне было удивительно погулять по столице Гоа, заглянуть в красивые переулочки, кофейни, бары и другие места. По дороге ждало много сюрпризов.
    А еще отдельная вишенка на торте: нам сделали просто прекрасные снимки и даже видео нашей прогулки. Я совсем не ожидала, а теперь закажу альбом для этих фотографий)
    Рекомендую каждому в Гоа!

    Хотим поблагодарить от всей души Наталью и Дмитрия за прогулку по барам, которая включала не только
  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    С огромным удовольствием рекомендуем экскурсии Натальи и Дмитрия в Гоа!
    Это не только отличные профессионалы, но и замечательные, отзывчивые люди, которые
    читать дальше

    сделают все возможное (и даже чуточку больше), чтобы у вас остались самые лучшие воспоминания!
    Мы были на экскурсии "Вечерний Панаджи…" 09.04.2024. Этот небольшой город открылся с какой-то удивительной стороны, благодаря продуманному маршруту и интересному рассказу Натальи! Зашли в красивые кафейни необыкновенные бары! Узнали столько нового и про островки Португалии в Гоа, и про стрит-арт, и про традиционные напитки - урак и фени (конечно, все попробовали!)) …
    А еще ребята учли все наши пожелания, помогли с транспортом, много фотографировали (что,кстати, не входило в программу этой экскурсии)… В результате у нас остались не только яркие воспоминания о Гоа и Панаджи, но и прекрасные профессиональные фотографии!
    Спасибо большое, Наталья и Дмитрий! Успехов вам в вашем непростом деле, удачи и вдохновения!!
    Татьяна и Владимир.

  • Л
    Леся
    10 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для моего дня рождения! Было
    читать дальше

    красочно, интересно и фото просто замечательные. Дмитрий провел по барам и ресторанчикам Панаджи, в каждом из них мы пробовали оригинальный коктейль и несколько закусок. Остались только положительные впечатления, спасибо!

    Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для
  • Н
    Наталия
    9 марта 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Не стандартно и круто!
    Эти ребята реально стараются, и говорю твердое: спасибо за этот день, а вернее вечер. Это полноценная экскурсия
    читать дальше

    по городу, и как Александр говорит: «экскурсия с пит стопами». Ребята очень большие молодцы, крутые аутентичные бары, 180 вкуснейший чизкейк (очень спасибо бабе Файги) амбициозные ребята. Мне залетело все с самого начало до последнего бара. Супер рекомендую, для тех кто один, или есть свободное время, кто не любит стандартные туры с училками. Отдельная рекомендация, это гид Александр: подстроился под нашу команду, был очень учтив, подстроился под мои запросы и нашел время и желание. А главное если вы одна, ☝️ то можно даже попросить скидку или вам найдут кого то в тур.
    Эти ребята профессионалы на 100% рекомендации на 200%

    Не стандартно и круто!

