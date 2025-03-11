Мои заказы

Ночные прогулки и экскурсии Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Гоа на русском языке, цены от $39, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Прогулка по центру Панаджи и его ярким улочкам. Увидите церковь Непорочного зачатия, стрит-арт и необычные бары с местными напитками
Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи
Завтра в 16:30
16 сен в 16:30
от $135 за человека
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
На машине
13 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив Тадж-Махал и Дели. Два дня, полные открытий и историй, ждут вас в этом удивительном путешествии
15 сен в 09:00
16 сен в 08:30
$361$380 за человека
Пабы и шоты: экскурсия по ночной жизни Гоа (на английском)
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Пабы и шоты: экскурсия по ночной жизни Гоа (на английском)
Начало: R. Emidio Gracia, Altinho, Panaji, Goa 403001, Ind...
Завтра в 18:00
14 сен в 18:00
$39.65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    11 марта 2025
    Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
    Ездили втроем на экскурсию из Южного Гоа. Все прошло очень хорошо, Алена была всегда на связи, все трансферы приехали вовремя,
    читать дальше

    в аэропорту Дели нас встретил гид.
    За время экскурсии успели посетить: Тадж Махал, Форт Агры, на следующий день поехали в Дели, там посмотрели на президентский дворец, Храм Лотоса, сикхский храм, храм Акшардхам, Кутуб Минар. Для двух дней программа очень насыщенная и интересная)
    Ночевали в Агре, отель был чистый с вкусным завтраком)
    Алена, еще раз спасибо за организацию!

    Ездили втроем на экскурсию из Южного Гоа. Все прошло очень хорошо, Алена была всегда на связи, все трансферы приехали вовремя,
  • V
    VLADIMIR
    26 февраля 2025
    Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
    Все прошло отлично.
    Все прошло отлично.
  • Е
    Евгений
    8 февраля 2025
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Наталья отлично справилась. Хорошо что на маршруте были паузы в барах, чтобы передохнуть и набраться сил для продолжения.
    Наталья отлично справилась. Хорошо что на маршруте были паузы в барах, чтобы передохнуть и набраться сил для продолжения
  • И
    Ирина
    13 января 2025
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Были на прогулке в конце декабря.
    Было очень интересно. Прогулка не только про бары.
    Были и на португальских улочках. Очень милых.
    В
    читать дальше

    первом книжном магазине, где расположена типография Times of India.
    Прогулялись мимо католической церкви Непорочного зачатия начала 17 века, белая-белая красивая-красивая))) жаль открыта раз в год,
    посмотрели работы карикатуриста Марио Миранда.
    Разумеется прошлись по барам.
    Очень понравилось!!!

  • А
    Анна
    20 ноября 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Прогулка по вечернему Панаджи - камерная, я бы сказала даже ламповая, история.
    В ходе экскурсии мы посетили не только бары, но
    читать дальше

    и познакомились с творчеством местного художника Мигеля Миранды, нашли в городе сюжеты с его зарисовок, угостились португальским десертом и даже узнали, кто был прототипом одного из героев романа Дюма «Граф Монте-Кристо».
    Вечер прошел очень увлекательно!
    Огромное спасибо Наталье!

  • И
    Ирина
    2 ноября 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Экскурсия прошла как одно мгновение, Наталья очень интересный гид, знающий и историю и много интересных фактов. Хочу скорее вернуться и побывать на остальных экскурсиях! Всем советую ❤️
  • Е
    Елена
    30 октября 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Все супер! Очень приятная и познавательная экскурсия, то, что надо, чтобы узнать город и проникнуться его атмосферой!
    Всем советую! 💯
  • С
    Сергей
    27 октября 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Наташа молодец. Хорошая экскурсия. Все очень хорошо. Нам понравилось. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    15 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Хотим поблагодарить от всей души Наталью и Дмитрия за прогулку по барам, которая включала не только бары, но и другие
    читать дальше

    интересные места. Наталья рассказывала очень интересные факты, всегда отвечала на все вопросы и на прогулке было по-дружески очень комфортно. Честно, хотелось бы чтобы прогулка длилась и длилась.
    Мне было удивительно погулять по столице Гоа, заглянуть в красивые переулочки, кофейни, бары и другие места. По дороге ждало много сюрпризов.
    А еще отдельная вишенка на торте: нам сделали просто прекрасные снимки и даже видео нашей прогулки. Я совсем не ожидала, а теперь закажу альбом для этих фотографий)
    Рекомендую каждому в Гоа!

    Хотим поблагодарить от всей души Наталью и Дмитрия за прогулку по барам, которая включала не только
  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    С огромным удовольствием рекомендуем экскурсии Натальи и Дмитрия в Гоа!
    Это не только отличные профессионалы, но и замечательные, отзывчивые люди, которые
    читать дальше

    сделают все возможное (и даже чуточку больше), чтобы у вас остались самые лучшие воспоминания!
    Мы были на экскурсии "Вечерний Панаджи…" 09.04.2024. Этот небольшой город открылся с какой-то удивительной стороны, благодаря продуманному маршруту и интересному рассказу Натальи! Зашли в красивые кафейни необыкновенные бары! Узнали столько нового и про островки Португалии в Гоа, и про стрит-арт, и про традиционные напитки - урак и фени (конечно, все попробовали!)) …
    А еще ребята учли все наши пожелания, помогли с транспортом, много фотографировали (что,кстати, не входило в программу этой экскурсии)… В результате у нас остались не только яркие воспоминания о Гоа и Панаджи, но и прекрасные профессиональные фотографии!
    Спасибо большое, Наталья и Дмитрий! Успехов вам в вашем непростом деле, удачи и вдохновения!!
    Татьяна и Владимир.

  • Л
    Леся
    10 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для моего дня рождения! Было
    читать дальше

    красочно, интересно и фото просто замечательные. Дмитрий провел по барам и ресторанчикам Панаджи, в каждом из них мы пробовали оригинальный коктейль и несколько закусок. Остались только положительные впечатления, спасибо!

    Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для
  • Н
    Наталия
    9 марта 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Не стандартно и круто!
    Эти ребята реально стараются, и говорю твердое: спасибо за этот день, а вернее вечер. Это полноценная экскурсия
    читать дальше

    по городу, и как Александр говорит: «экскурсия с пит стопами». Ребята очень большие молодцы, крутые аутентичные бары, 180 вкуснейший чизкейк (очень спасибо бабе Файги) амбициозные ребята. Мне залетело все с самого начало до последнего бара. Супер рекомендую, для тех кто один, или есть свободное время, кто не любит стандартные туры с училками. Отдельная рекомендация, это гид Александр: подстроился под нашу команду, был очень учтив, подстроился под мои запросы и нашел время и желание. А главное если вы одна, ☝️ то можно даже попросить скидку или вам найдут кого то в тур.
    Эти ребята профессионалы на 100% рекомендации на 200%

    Не стандартно и круто!

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
  2. Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
  3. Пабы и шоты: экскурсия по ночной жизни Гоа (на английском)
Сколько стоит экскурсия по Гоа в сентябре 2025
Сейчас в Гоа в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 361 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Ночные», 12 ⭐ отзывов, цены от $39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь