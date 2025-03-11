Индивидуальная
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Прогулка по центру Панаджи и его ярким улочкам. Увидите церковь Непорочного зачатия, стрит-арт и необычные бары с местными напитками
Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи
Завтра в 16:30
16 сен в 16:30
от $135 за человека
5%
Индивидуальная
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив Тадж-Махал и Дели. Два дня, полные открытий и историй, ждут вас в этом удивительном путешествии
15 сен в 09:00
16 сен в 08:30
$361
$380 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Пабы и шоты: экскурсия по ночной жизни Гоа (на английском)
Начало: R. Emidio Gracia, Altinho, Panaji, Goa 403001, Ind...
Завтра в 18:00
14 сен в 18:00
$39.65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина11 марта 2025Ездили втроем на экскурсию из Южного Гоа. Все прошло очень хорошо, Алена была всегда на связи, все трансферы приехали вовремя,
- VVLADIMIR26 февраля 2025Все прошло отлично.
- ЕЕвгений8 февраля 2025Наталья отлично справилась. Хорошо что на маршруте были паузы в барах, чтобы передохнуть и набраться сил для продолжения.
- ИИрина13 января 2025Были на прогулке в конце декабря.
Было очень интересно. Прогулка не только про бары.
Были и на португальских улочках. Очень милых.
- ААнна20 ноября 2024Прогулка по вечернему Панаджи - камерная, я бы сказала даже ламповая, история.
В ходе экскурсии мы посетили не только бары, но
- ИИрина2 ноября 2024Экскурсия прошла как одно мгновение, Наталья очень интересный гид, знающий и историю и много интересных фактов. Хочу скорее вернуться и побывать на остальных экскурсиях! Всем советую ❤️
- ЕЕлена30 октября 2024Все супер! Очень приятная и познавательная экскурсия, то, что надо, чтобы узнать город и проникнуться его атмосферой!
Всем советую! 💯
- ССергей27 октября 2024Наташа молодец. Хорошая экскурсия. Все очень хорошо. Нам понравилось. Рекомендую.
- ЕЕкатерина15 апреля 2024Хотим поблагодарить от всей души Наталью и Дмитрия за прогулку по барам, которая включала не только бары, но и другие
- ТТатьяна14 апреля 2024С огромным удовольствием рекомендуем экскурсии Натальи и Дмитрия в Гоа!
Это не только отличные профессионалы, но и замечательные, отзывчивые люди, которые
- ЛЛеся10 апреля 2024Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для моего дня рождения! Было
- ННаталия9 марта 2024Не стандартно и круто!
Эти ребята реально стараются, и говорю твердое: спасибо за этот день, а вернее вечер. Это полноценная экскурсия
