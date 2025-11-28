Начало путешествия Мы заберём вас из отеля и отправимся навстречу пляжному дню. Экскурсия пройдёт с комфортом в кондиционированном автомобиле, а наш дружелюбный гид поделится фактами о культуре и красоте Гоа. Пляжи Северного Гоа Первой остановкой станет пляж Керим, самый северный пляж Гоа, известный своей нетронутой природой и умиротворённой атмосферой. Далее путешествие продолжится к пляжу Ашвем — уединённому месту с мягким песком и ресторанами морепродуктов. Анджуна и знаменитый рынок Завершением экскурсии станет пляж Анджуна, где расположен легендарный блошиный рынок, существующий с 1970-х годов. Здесь можно найти украшения, ткани, изделия ручной работы и прочие сувениры от торговцев со всего региона. Атмосфера этого места передаёт истинный дух Гоа. Важная информация:

Не допускается: домашние животные.