Проведите незабываемый день, исследуя лучшие пляжи Северного Гоа с англоговорящим гидом.
Вас ждут уединённые побережья, вкусные морепродукты и знаменитый рынок Анжуна в атмосфере настоящего Гоа.
Описание экскурсии
Начало путешествия Мы заберём вас из отеля и отправимся навстречу пляжному дню. Экскурсия пройдёт с комфортом в кондиционированном автомобиле, а наш дружелюбный гид поделится фактами о культуре и красоте Гоа. Пляжи Северного Гоа Первой остановкой станет пляж Керим, самый северный пляж Гоа, известный своей нетронутой природой и умиротворённой атмосферой. Далее путешествие продолжится к пляжу Ашвем — уединённому месту с мягким песком и ресторанами морепродуктов. Анджуна и знаменитый рынок Завершением экскурсии станет пляж Анджуна, где расположен легендарный блошиный рынок, существующий с 1970-х годов. Здесь можно найти украшения, ткани, изделия ручной работы и прочие сувениры от торговцев со всего региона. Атмосфера этого места передаёт истинный дух Гоа. Важная информация:
Не допускается: домашние животные.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляж Керим
- Пляж Ашвем
- Пляж Анджуна
- Блошиный рынок на пляже Анджуна
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
