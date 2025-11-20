Описание экскурсииМы предлагаем Вашему вниманию окунуться в 1612г. Мы посетим чудесные места, которые исторически связаны с культурой этого штата. +5$ трансфер с пляжей: Морджим, Арамболь, Ашвем, Мандрем; стоимость трансфера с южных пляжей обговаривается индивидуально
Что можно увидеть на экскурсии?
- Осмотр и посещение храма Хануман Темпл
- Прогулка по португальским улочкам ПАНАДЖИ
- Район Фонтанос
- Улица 18 июня
- Осмотр Храма Непорочного зачатия Девы Марии
- Переправа на пароме (Ферри бот) через самую большую реку в Гоа - Мандови
- Старейший форт Рейс Магос XV век
- Самый крупный торговый центр Гоа - МОЛЛ ДЕ ГОА (сувениры, чаи, специи, одежда, детская комната, развлечения и игры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем от Вашего отеля
Завершение: Привезём в Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
