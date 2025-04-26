Захватывающая экскурсия по Панаджи раскрывает португальское наследие Гоа.
За один день можно посетить форт Рейс Магос, построенный в 15 веке, и храм Ханумана, который был возведён на средства португальского правительства.
Прогулка по колоритным улицам Фонтеньес и переправа на пароме через реку Мандови добавят ярких впечатлений.
Участники также смогут увидеть католический храм Непорочного зачатия Девы Марии и посетить торговый центр Молл де Гоа
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение форта Рейс Магос
- ⛪ Храм Ханумана
- 🎨 Прогулка по Фонтеньес
- 🚢 Переправа через реку Мандови
- 🛍️ Шопинг в Молл де Гоа
Лучшее время для посещения
Лучшее время для экскурсии «Португальское наследие Гоа» - с ноября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, нет сильной жары и дождей, что позволяет насладиться прогулками по Панаджи и окрестностям. С июня по сентябрь в Гоа сезон дождей, что может создать некоторые неудобства, но в это время меньше туристов и природа особенно зелена. В оставшиеся месяцы также можно посетить экскурсию, но стоит учитывать жару и возможную загруженность туристами.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Форт Рейс Магос
- Храм Ханумана
- Католический храм Непорочного зачатия Девы Марии
- Фонтеньес
Описание экскурсии
Мы будем исследовать португальское наследие Гоа в столице штата Панаджи и её окрестностях. За 1 день вы:
- Посетите самый красивый форт Гоа — Рейс Магос
- Зайдёте в яркий храм Ханумана, построенный на деньги португальского правительства
- Погуляете по колоритным португальским улицам в районе Фонтеньес
- Пройдёте по улице 18 июня и полюбуетесь самыми большими ажулехо в Гоа
- Осмотрите католический храм Непорочного зачатия Девы Марии
- Переправитесь на пароме через реку Мандови
В завершение по желанию мы заедем в торговый центр Молл де Гоа, где можно пообедать и купить местные подарки.
Организационные детали
- Транспорт и все входные билеты включены в стоимость
- В зависимости от размера группы поездка пройдёт на легковом автомобиле или минивэне
- Для посещения храмов у всех участников должны быть прикрыты плечи, колени и грудь
- Трансфер с отдалённых пляжей оплачивается дополнительно: с северных пляжей Морджим, Ашвем, Мандрем и Арамболь — $5 за чел., с южных пляжей — в зависимости от расстояния, стоимость можно уточнить в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваша команда гидов в Гоа
Провели экскурсии для 218 туристов
Я живу и занимаюсь экскурсиями в Гоа с 2011 года. В моем каталоге более 21 экскурсии. Вся наша команда профессиональных гидов — историков, любящих Индию всем сердцем. На нас работают только опытные местные водители, и пользуемся мы только новым транспортом. Не экономим на сервисе и всегда заботимся о наших гостях.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Аня
26 апр 2025
Для въедливых туристов мало последлвательности, но для просто не заморачивающихся- хорошая возможность посмотреть вокруг!
Экскурсовод был очень подкован!
Ю
Юлия
9 янв 2025
Очень яркая и интересная экскурсия 👍🏻 в хорошем, спокойном темпе прогулялись по Панаджи вместе с гидом Натальей, услышали очень много интересных историй про наследие Гоа. В конце прогулялись по моллу, можно купить что то спортивное для себя, поесть и нарисовать мехенди например) рекомендую👍🏻
Входит в следующие категории Гоа
