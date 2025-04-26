Захватывающая экскурсия по Панаджи раскрывает португальское наследие Гоа.



За один день можно посетить форт Рейс Магос, построенный в 15 веке, и храм Ханумана, который был возведён на средства португальского правительства.



Прогулка по колоритным улицам Фонтеньес и переправа на пароме через реку Мандови добавят ярких впечатлений.



Участники также смогут увидеть католический храм Непорочного зачатия Девы Марии и посетить торговый центр Молл де Гоа

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии «Португальское наследие Гоа» - с ноября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, нет сильной жары и дождей, что позволяет насладиться прогулками по Панаджи и окрестностям. С июня по сентябрь в Гоа сезон дождей, что может создать некоторые неудобства, но в это время меньше туристов и природа особенно зелена. В оставшиеся месяцы также можно посетить экскурсию, но стоит учитывать жару и возможную загруженность туристами.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.