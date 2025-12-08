Откройте умиротворенный Южный Гоа с его бирюзовыми водами и золотистыми пляжами.
Вас ждут прогулки по лазурным лагунам, посещение древнего форта с панорамными видами и знакомство с аутентичными деревушками. Это путешествие для тех, кто ищет гармонию природы и подлинный покой.
Описание трансфер
Откройте для себя Южный Гоа — край бирюзовы вод, роскошных пляжей и неторопливого ритма жизни. Этот тур подарит вам возможность увидеть Гоа, о котором мечтают: уединенные бухты, живописные речные пейзажи и древние крепости, хранящие многовековые легенды. Маршрут пролегает через кокосовые рощи и аутентичные деревушки, где сохранился традиционный уклад жизни. Вы откроете безлюдные пляжи с золотистым песком, подниметесь к крепостным стенам с панорамным видом на океан и ощутите подлинное умиротворение, ради которого многие возвращаются в эти места вновь. Это идеальное путешествие для тех, кто ценит не только природную красоту, но и глубокий покой. Важная информация:
Дети до 4 лет — бесплатно • Дорога займет 2,5–3 часа • Трансфер с Морджим, Ашвем, Мандрем, Арамболь — 5$/чел.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Билеты на лодку для речной прогулки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Трансфер с Морджим, Ашвем, Мандрем, Арамболь - 5$/чел
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Дети до 4 лет - бесплатно
- Дорога займет 2,5-3 часа
- Трансфер с Морджим, Ашвем, Мандрем, Арамболь - 5$/чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
