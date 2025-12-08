Откройте для себя Южный Гоа — край бирюзовы вод, роскошных пляжей и неторопливого ритма жизни. Этот тур подарит вам возможность увидеть Гоа, о котором мечтают: уединенные бухты, живописные речные пейзажи и древние крепости, хранящие многовековые легенды. Маршрут пролегает через кокосовые рощи и аутентичные деревушки, где сохранился традиционный уклад жизни. Вы откроете безлюдные пляжи с золотистым песком, подниметесь к крепостным стенам с панорамным видом на океан и ощутите подлинное умиротворение, ради которого многие возвращаются в эти места вновь. Это идеальное путешествие для тех, кто ценит не только природную красоту, но и глубокий покой. Важная информация:

Дети до 4 лет — бесплатно • Дорога займет 2,5–3 часа • Трансфер с Морджим, Ашвем, Мандрем, Арамболь — 5$/чел.