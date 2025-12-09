Описание экскурсииРелакс-поездка в Южный Гоа — прекрасная идея для тех, кто хочет отдохнуть на безлюдных пляжах Агонда и Палолем. Они совсем не похожи на побережье Северного Гоа — другие пейзажи, расслабленный вайб. Вы проведёте на пляжах по 2 часа, сделаете эффектные кадры как из рекламы «Баунти» и прокатитесь в лодке по живописной реке. Так же у Вас будет возможность покормить орлов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старейший форт Гоа - Cabo de Rama
- Безлюдный пляж - Агонда
- Райский пляж - Палолем
- Река Мондови
Что включено
- Включено: комфортабельный транспорт с кондиционером, вход на форт, прогулка на лодке
Что не входит в цену
- Не включено: обед на пляже, напитки, кормление орлов (по желанию).
- Трансфер с пляжей: Вагатор, Анжуна, Морджим, Ашвем, Мандрем, Арамболь - 5$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гоа
Завершение: Привезём в Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
