Трансфер из аэропорта Гоа - комфортная встреча и надежная поездка

Индивидуальный трансфер Язык проведения 🇬🇧 английский Длитель­ность 1 час Размер группы 1-5 человек На чём проводится Услуги трансфера

Описание трансфер Встреча в аэропорту Профессиональный водитель встретит вас в зоне прибытия с именной табличкой для удобства и поможет с багажом. Благодаря отслеживанию рейсов в реальном времени вы можете быть уверены, что трансфер состоится точно по прибытию, независимо от задержек или раннего прилёта. Комфорт в пути Поездка пройдёт в чистом и ухоженном автомобиле, оснащённом кондиционером и удобными сиденьями. Водитель будет учитывать ваши предпочтения — климат-контроль, музыка или тишина. Благодаря местным знаниям он подскажет интересные места и лучшие рестораны в Гоа. Прибытие и удобство Водитель поможет с багажом и обеспечит гибкую высадку — в отеле, доме или любом другом месте вашего пребывания. Весь трансфер рассчитан на то, чтобы сделать начало вашей поездки максимально приятным и беззаботным.

Ответы на вопросы Что включено Встреча с табличкой

Все сборы за дороги, парковку и налоги

Ожидание в аэропорту до 90 минут

Водитель, говорящий на английском языке

Отслеживание рейса на предмет задержек или ранних прилётов

Автомобиль с кондиционером Что не входит в цену Личные расходы

Питание Где начинаем и завершаем? Начало: Airport Rd, Dabolim, Goa 403801, Индия Завершение: Ваш отель Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.