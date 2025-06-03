Трансфер из аэропорта Гоа - комфортная встреча и надежная поездка

Начните своё путешествие в Гоа с комфортного и надежного трансфера.
Вас встретит профессиональный водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит в любую точку на острове в удобном автомобиле.
Описание трансферВстреча в аэропорту Профессиональный водитель встретит вас в зоне прибытия с именной табличкой для удобства и поможет с багажом. Благодаря отслеживанию рейсов в реальном времени вы можете быть уверены, что трансфер состоится точно по прибытию, независимо от задержек или раннего прилёта. Комфорт в пути Поездка пройдёт в чистом и ухоженном автомобиле, оснащённом кондиционером и удобными сиденьями. Водитель будет учитывать ваши предпочтения — климат-контроль, музыка или тишина. Благодаря местным знаниям он подскажет интересные места и лучшие рестораны в Гоа. Прибытие и удобство Водитель поможет с багажом и обеспечит гибкую высадку — в отеле, доме или любом другом месте вашего пребывания. Весь трансфер рассчитан на то, чтобы сделать начало вашей поездки максимально приятным и беззаботным.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча с табличкой
- Все сборы за дороги, парковку и налоги
- Ожидание в аэропорту до 90 минут
- Водитель, говорящий на английском языке
- Отслеживание рейса на предмет задержек или ранних прилётов
- Автомобиль с кондиционером
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Airport Rd, Dabolim, Goa 403801, Индия
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
в
василиса
3 июн 2025
Отличный сервис! Нас встретили прямо в аэропорту, водитель быстро подал автомобиль и отвёз нас прямо к дверям отеля. Добрались быстро и без лишних переживаний. Обязательно воспользуемся этой услугой снова при обратной поездке!
в
владимир
5 янв 2025
Приятная поездка и интересная беседа с водителем
