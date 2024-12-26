Мои заказы

Экскурсии по Южному ГОА

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии по Южному ГОА» в Гоа на русском языке, цены от $23. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Райские пляжи Южного Гоа
12 часов
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Райские пляжи Южного Гоа
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
6 окт в 07:00
$35 за человека
Трансфер из аэропорта Гоа - комфортная встреча и надежная поездка
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из аэропорта Гоа - комфортная встреча и надежная поездка
Начало: Airport Rd, Dabolim, Goa 403801, Индия
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:00
$23.78 за всё до 5 чел.
Все краски Индии
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Все краски Индии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 окт в 08:00
$70 за человека
В мире животных - слоны и тигры Индии
16 часов
Мини-группа
до 10 чел.
В мире животных - слоны и тигры Индии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
6 окт в 04:00
$120 за человека
Встреча заката или рассвета на лодке (дельфины, рыбалка, купание)
4 часа
Водная прогулка
Встреча заката или рассвета на лодке (дельфины, рыбалка, купание)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:30
Завтра в 06:00
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Экскурсии по Южному ГОА»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Райские пляжи Южного Гоа
  2. Трансфер из аэропорта Гоа - комфортная встреча и надежная поездка
  3. Все краски Индии
  4. В мире животных - слоны и тигры Индии
  5. Встреча заката или рассвета на лодке (дельфины, рыбалка, купание)
Какие места ещё посмотреть в Гоа
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Тадж-Махал
Сколько стоит экскурсия по Гоа в октябре 2025
Сейчас в Гоа в категории "Экскурсии по Южному ГОА" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 23 до 120. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии по Южному ГОА», 4 ⭐ отзыва, цены от $23. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь