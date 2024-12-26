Групповая
до 20 чел.
Райские пляжи Южного Гоа
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
6 окт в 07:00
$35 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из аэропорта Гоа - комфортная встреча и надежная поездка
Начало: Airport Rd, Dabolim, Goa 403801, Индия
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:00
$23.78 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Все краски Индии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 окт в 08:00
$70 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
В мире животных - слоны и тигры Индии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
6 окт в 04:00
$120 за человека
Водная прогулка
Встреча заката или рассвета на лодке (дельфины, рыбалка, купание)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:30
Завтра в 06:00
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита26 декабря 2024Экскурсия не состоялась по вине некоторых туристов.
