Этот день станет вашим ярким погружением в культуру Индии.
Вы увидите изящный беломраморный храм Бирла и познакомитесь с традициями сикхов в гостеприимной гурудваре.
Историю Гоа вы узнаете в стенах старой тюрьмы-музея, а колорит Раджастана почувствуете за обедом с национальными блюдами и музыкой.
Завершится путешествие дегустацией в уникальном музее алкоголя, где вам предложат знаменитый напиток фени.
Описание экскурсии
Откройте для себя многогранную Индию в рамках однодневной экскурсии «Краски Индии». Вас ждет знакомство с духовным наследием страны: вы посетите изящный беломраморный храм Бирла, поражающий тонкостью резьбы, и гостеприимную гурудвару, где вы познакомитесь с традициями и вероучением сикхов. Погружение в историю продолжится в стенах старой тюрьмы, ныне превращенной в музей, хранящий память о борцах за свободу Гоа и демонстрирующий фотографии прошлого штата. Ярким акцентом дня станет обед в раджастанском стиле: вас ждут блюда пустыни, национальные костюмы, живая музыка и неповторимый колорит этого региона. Завершится путешествие в единственном в Индии музее алкоголя, где вам предложат дегустацию местных напитков, включая знаменитый напиток фени. Этот день станет настоящим калейдоскопом впечатлений, объединившим религию, историю, кулинарию и традиции. Важная информация:
Время экскурсии с 8:00 до 18:00 (дорога ~1 час) • Трансфер из Южного Гоа — по запросу • Дети до 4 лет — бесплатно.
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Входные билеты во все комплексы
- Дегустация блюд
- Дегустация алкоголя
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Время экскурсии с 8:00 до 18:00 (дорога ~1 час)
- Трансфер из Южного Гоа - по запросу
- Дети до 4 лет - бесплатно
Входит в следующие категории Гоа
