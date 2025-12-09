Откройте для себя многогранную Индию в рамках однодневной экскурсии «Краски Индии». Вас ждет знакомство с духовным наследием страны: вы посетите изящный беломраморный храм Бирла, поражающий тонкостью резьбы, и гостеприимную гурудвару, где вы познакомитесь с традициями и вероучением сикхов. Погружение в историю продолжится в стенах старой тюрьмы, ныне превращенной в музей, хранящий память о борцах за свободу Гоа и демонстрирующий фотографии прошлого штата. Ярким акцентом дня станет обед в раджастанском стиле: вас ждут блюда пустыни, национальные костюмы, живая музыка и неповторимый колорит этого региона. Завершится путешествие в единственном в Индии музее алкоголя, где вам предложат дегустацию местных напитков, включая знаменитый напиток фени. Этот день станет настоящим калейдоскопом впечатлений, объединившим религию, историю, кулинарию и традиции. Важная информация:

Время экскурсии с 8:00 до 18:00 (дорога ~1 час) • Трансфер из Южного Гоа — по запросу • Дети до 4 лет — бесплатно.