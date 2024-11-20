Гастрономические экскурсии Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Гоа на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Пешая
8 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Прогулка по центру Панаджи и его ярким улочкам. Увидите церковь Непорочного зачатия, стрит-арт и необычные бары с местными напитками
Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи
«Опциональные расходы: дополнительные напитки и еда, также мы можем пригласить на прогулку фотографа»
29 дек в 16:30
1 янв в 16:30
от $135 за человека
Гоа: путешествие в мир животных и специй
На машине
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
Гоа: увлекательное путешествие в мир животных и специй
Погрузитесь в атмосферу дикой природы и ароматов специй Гоа. Экскурсия, которая запомнится на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии всё включено: комфортабельный транспорт, входные билеты, обед в формате шведского стола»
Завтра в 08:00
29 дек в 08:00
от $155 за человека
Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма
На машине
13 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма
Начать день с индийского завтрака, увидеть 37-метрового Шиву и узнать легенду о рождении Ганеши
Начало: У вашего отеля
«В меню — рисовая лепёшка с начинкой, картофель, бобы, чай, кофе и банановый десерт»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
29 дек в 05:00
$75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    20 ноября 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Прогулка по вечернему Панаджи - камерная, я бы сказала даже ламповая, история. В ходе экскурсии мы посетили не только бары, но
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    и познакомились с творчеством местного художника Мигеля Миранды, нашли в городе сюжеты с его зарисовок, угостились португальским десертом и даже узнали, кто был прототипом одного из героев романа Дюма «Граф Монте-Кристо». Вечер прошел очень увлекательно! Огромное спасибо Наталье!

  • И
    Ирина
    2 ноября 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Экскурсия прошла как одно мгновение, Наталья очень интересный гид, знающий и историю и много интересных фактов. Хочу скорее вернуться и побывать на остальных экскурсиях! Всем советую ❤️
  • Е
    Елена
    30 октября 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Все супер! Очень приятная и познавательная экскурсия, то, что надо, чтобы узнать город и проникнуться его атмосферой! Всем советую! 💯
  • А
    Алексей
    1 апреля 2024
    Гоа: путешествие в мир животных и специй
    Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение! Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное
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    общение. Ездили с двумя детьми, опасались, что им будет скучно. Наталья нашла подход и к ним:-) Все супер!!! Животные и природа, прекрасные фото на память.

    Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
  2. Гоа: путешествие в мир животных и специй
  3. Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма
Сколько стоит экскурсия по Гоа в декабре 2024
Сейчас в Гоа в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 155. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Гоа, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025