читать дальше и познакомились с творчеством местного художника Мигеля Миранды, нашли в городе сюжеты с его зарисовок, угостились португальским десертом и даже узнали, кто был прототипом одного из героев романа Дюма «Граф Монте-Кристо». Вечер прошел очень увлекательно! Огромное спасибо Наталье!

Прогулка по вечернему Панаджи - камерная, я бы сказала даже ламповая, история. В ходе экскурсии мы посетили не только бары, но