3 часа
Индивидуальная
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Прогулка по центру Панаджи и его ярким улочкам. Увидите церковь Непорочного зачатия, стрит-арт и необычные бары с местными напитками
Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи
«Опциональные расходы: дополнительные напитки и еда, также мы можем пригласить на прогулку фотографа»
29 дек в 16:30
1 янв в 16:30
от $135 за человека
4 часа
Индивидуальная
Гоа: увлекательное путешествие в мир животных и специй
Погрузитесь в атмосферу дикой природы и ароматов специй Гоа. Экскурсия, которая запомнится на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии всё включено: комфортабельный транспорт, входные билеты, обед в формате шведского стола»
Завтра в 08:00
29 дек в 08:00
от $155 за человека
13 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма
Начать день с индийского завтрака, увидеть 37-метрового Шиву и узнать легенду о рождении Ганеши
Начало: У вашего отеля
«В меню — рисовая лепёшка с начинкой, картофель, бобы, чай, кофе и банановый десерт»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
29 дек в 05:00
$75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна20 ноября 2024Прогулка по вечернему Панаджи - камерная, я бы сказала даже ламповая, история. В ходе экскурсии мы посетили не только бары, но
- ИИрина2 ноября 2024Экскурсия прошла как одно мгновение, Наталья очень интересный гид, знающий и историю и много интересных фактов. Хочу скорее вернуться и побывать на остальных экскурсиях! Всем советую ❤️
- ЕЕлена30 октября 2024Все супер! Очень приятная и познавательная экскурсия, то, что надо, чтобы узнать город и проникнуться его атмосферой! Всем советую! 💯
- ААлексей1 апреля 2024Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение! Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в декабре 2024
Сейчас в Гоа в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 155. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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