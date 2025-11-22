На этой экскурсии вы познакомитесь с подлинной Индией, отправившись в штат Махараштра, где сохранились древние традиции и самобытная культура.
Откройте для себя подлинную Индию в путешествии в штат Махараштра, где жизнь течет в ритме древних традиций. Вы увидите настоящий королевский дворец, где до сих пор сохранилась атмосфера величия прошлых эпох. Вы посетите великолепный индуистский храм, поражающий своей архитектурой. Вас ждет пейзажный пляж с белоснежным песком, где можно прокатиться на лошади. Речная переправа подарит живописные виды, а посещение древних фортов, утопающих в зелени, откроет завораживающие дух панорамы. Этот тур откроет вам многогранность Индии, объединив в одном дне королевский блеск, дикую природу и райские пейзажи. Важная информация:
Дорога займет около часа • Южный Гоа — доплата за трансфер (по запросу) • Контакта с крокодилами нет, мы за ними наблюдаем в дикой природе. Крокодилы в реке, а посетители наверху за ограждением на расстоянии не менее 50 метров, и возможности подойти ближе физически нет. Это совершенно безопасно даже для путешественников с детьми.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевский дворец-музей Савантвади - здесь до сих пор живёт королева
- Крокодиловая река - кормление настоящей семьи крокодилов
- Красивейший индуистский храм вайшнавской традиции
- Пляж Парадайз - белый песок, тень сосен, верблюды и катание на лошадях по берегу
- Переправа по реке с живописными видами
- Форт Тираколь - мощные стены и история в каждом камне
- Форт Реди - утопает в лианах и открывает захватывающий вид на Парадайз
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Входные билеты во все комплексы
- Кормление крокодилов
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед на пляже
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Дорога займет около часа
- Южный Гоа - доплата за трансфер (по запросу)
- Контакта с крокодилами нет, мы за ними наблюдаем в дикой природе. Крокодилы в реке, а посетители наверху за ограждением на расстоянии не менее 50 метров, и возможности подойти ближе физически нет. Это совершенно безопасно даже для путешественников с детьми
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
22 ноя 2025
Экскурсия по штату Махараштра оказалась просто великолепной! Программа была насыщенной, но при этом комфортной, и за один день удалось увидеть и почувствовать гораздо больше, чем мы ожидали.
Л
Леся
21 ноя 2025
Вчера были на экскурсии Великолепная Махаражда. Нам безумно все понравилось. Организовано всё чётко. Гид Валенитина очень приятная и эрудированная. Рассказывала интересно и много. Группа небольшая. 2 авто на 4 и 6 человек. Никаких толп не застали нигде. Экскурсию рекомендую.
