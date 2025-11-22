Мои заказы

Загадочная Махараштра

На этой экскурсии вы познакомитесь с подлинной Индией, отправившись в штат Махараштра, где сохранились древние традиции и самобытная культура.

Вас ждет посещение действующего королевского дворца, индуистского храма с уникальной архитектурой и
наблюдение за кормлением крокодилов в их естественной среде.

Вы сможете совершить верховую прогулку по живописному пляжу и исследовать старинные форты, с которых открываются панорамные виды.

Этот маршрут объединил в себе королевское наследие, дикую природу и природные красоты, раскрывая многогранность индийской культуры за один день.

5
2 отзыва
Описание трансфер

Откройте для себя подлинную Индию в путешествии в штат Махараштра, где жизнь течет в ритме древних традиций. Вы увидите настоящий королевский дворец, где до сих пор сохранилась атмосфера величия прошлых эпох. Вы посетите великолепный индуистский храм, поражающий своей архитектурой. Вас ждет пейзажный пляж с белоснежным песком, где можно прокатиться на лошади. Речная переправа подарит живописные виды, а посещение древних фортов, утопающих в зелени, откроет завораживающие дух панорамы. Этот тур откроет вам многогранность Индии, объединив в одном дне королевский блеск, дикую природу и райские пейзажи. Важная информация:
Дорога займет около часа • Южный Гоа — доплата за трансфер (по запросу) • Контакта с крокодилами нет, мы за ними наблюдаем в дикой природе. Крокодилы в реке, а посетители наверху за ограждением на расстоянии не менее 50 метров, и возможности подойти ближе физически нет. Это совершенно безопасно даже для путешественников с детьми.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Королевский дворец-музей Савантвади - здесь до сих пор живёт королева
  • Крокодиловая река - кормление настоящей семьи крокодилов
  • Красивейший индуистский храм вайшнавской традиции
  • Пляж Парадайз - белый песок, тень сосен, верблюды и катание на лошадях по берегу
  • Переправа по реке с живописными видами
  • Форт Тираколь - мощные стены и история в каждом камне
  • Форт Реди - утопает в лианах и открывает захватывающий вид на Парадайз
Что включено
  • Услуги русскоязычного гида
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером
  • Входные билеты во все комплексы
  • Кормление крокодилов
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед на пляже
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Дорога займет около часа
  • Южный Гоа - доплата за трансфер (по запросу)
  • Контакта с крокодилами нет, мы за ними наблюдаем в дикой природе. Крокодилы в реке, а посетители наверху за ограждением на расстоянии не менее 50 метров, и возможности подойти ближе физически нет. Это совершенно безопасно даже для путешественников с детьми
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
Татьяна
22 ноя 2025
Экскурсия по штату Махараштра оказалась просто великолепной! Программа была насыщенной, но при этом комфортной, и за один день удалось увидеть и почувствовать гораздо больше, чем мы ожидали.
Отдельная благодарность нашему гиду
читать дальше

- Валентине. Её рассказы о Махараштре и об Индии в целом были невероятно увлекательными, живыми и наполненными деталями, которые не найти ни в одном путеводителе. Благодаря Валентине каждая остановка превращалась в маленькое открытие, а сама экскурсия — в незабываемое путешествие.
Рекомендую всем, кто хочет узнать Индию настоящую и почувствовать её душу!

Л
Леся
21 ноя 2025
Вчера были на экскурсии Великолепная Махаражда. Нам безумно все понравилось. Организовано всё чётко. Гид Валенитина очень приятная и эрудированная. Рассказывала интересно и много. Группа небольшая. 2 авто на 4 и 6 человек. Никаких толп не застали нигде. Экскурсию рекомендую.

Входит в следующие категории Гоа

