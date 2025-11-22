Откройте для себя подлинную Индию в путешествии в штат Махараштра, где жизнь течет в ритме древних традиций. Вы увидите настоящий королевский дворец, где до сих пор сохранилась атмосфера величия прошлых эпох. Вы посетите великолепный индуистский храм, поражающий своей архитектурой. Вас ждет пейзажный пляж с белоснежным песком, где можно прокатиться на лошади. Речная переправа подарит живописные виды, а посещение древних фортов, утопающих в зелени, откроет завораживающие дух панорамы. Этот тур откроет вам многогранность Индии, объединив в одном дне королевский блеск, дикую природу и райские пейзажи. Важная информация:

Дорога займет около часа • Южный Гоа — доплата за трансфер (по запросу) • Контакта с крокодилами нет, мы за ними наблюдаем в дикой природе. Крокодилы в реке, а посетители наверху за ограждением на расстоянии не менее 50 метров, и возможности подойти ближе физически нет. Это совершенно безопасно даже для путешественников с детьми.