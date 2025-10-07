Персональное путешествие из Гоа в Дели и к Тадж-Махалу
Побывать в знаковых местах столицы, увидеть главный символ Индии и наследие Моголов
Начало: Ваш отель на Гоа (трансфер не входит в стоимость),...
7 окт в 08:00
11 окт в 08:00
$380 за человека
След тигра
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник и пятница
Завтра в 09:00
7 окт в 09:00
$170 за человека
Дели + Агра и Тадж-Махал
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: по набору группы
4 окт в 09:00
5 окт в 09:00
$250 за человека
