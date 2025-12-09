На этой экскурсии мы посещаем одну из жемчужин архитектуры Индии — мавзолей Тадж-Махал, а также загадочный и таинственный «город смерти» — Варанаси. Не пропустите прогулку по городам Индии, о которых веками слагают легенды!
Описание тураАгра — небольшой городок недалеко от Дели, главной достопримечательностью которого является Тадж-Махал. С этим мавзолеем связана самая известная любовная история в Индии. Здесь мы также посетим главный Форт Агры — крепостное сооружение, служившее в эпоху империи Великих Моголов резиденцией правителей. Затем обязательно заедем в Дели — современную столицу Индии. Город славится самым большим в мире индуистским храмом под названием Акшардхам и самым большим кирпичным минаретом, которые мы с вами посетим в ходе экскурсии. Варанаси — один из самых известных городов Индии даже для непосвященных. «Город смерти» — именно так его называют, и это не шутка: целыми сутками на берегах реки Ганга происходят сожжения умерших, а прах их отдается самой реке. Считается, что тот, кто был сожжен в Варанаси, получает освобождение или мокшу (индуистский термин духовного освобождения). Здесь мы прогуляемся по городу, будем кататься на лодке по священной Ганге в закатное и рассветное время, созерцать красочную службу Ганга Аарти, посетим Сарнатх — священное место, где Будда прочел свою первую проповедь. А еще в программе Бенаресский университет истории философии и теософии, индуистские храмы и посещение мест кремации (по желанию). Важная информация:
- При необходимости организуем трансфер из вашего отеля в Гоа в аэропорт — стоимость по запросу • Авиаперелет Гоа — Дели — Варанаси — Гоа — около 270$ • Обеды, ужины — около 12$ за раз • Входные билеты в Тадж-Махал и форт) — около 30$ • Одноместное размещение — 15$ за сутки • С собой не забудьте взять:.
- удобную обувь, теплую одежду (в Дели зимой может быть 12−15С) — одежду, закрывающую колени и плечи, для храмов — паспорт — средства личной гигиены — фотоаппарат — деньги на входные билеты, питание, сувениры.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Агра:
- Тадж-Махал
- Красный форт
- Дели:
- Храм сикхов Бангле Сахиб
- Ворота Индии
- Дворец президента
- Храм Лотоса
- Храм Харирамы Рамакришны
- Минарет Кутуб Минар
- Уникальный храмовый комплекс Акшар Дхам
- Варанаси:
- Сарнатх
- Бенаресский Университет философии и теософии
- Золотой храм Каши
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гоа, Калангут
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
