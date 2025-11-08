Персональное путешествие из Гоа в Дели и к Тадж-Махалу
Побывать в знаковых местах столицы, увидеть главный символ Индии и наследие Моголов
Начало: Ваш отель на Гоа (трансфер не входит в стоимость),...
«В Агре вы увидите величественный Тадж-Махал — символ вечной любви»
8 ноя в 08:00
11 ноя в 08:00
$380 за человека
Дели + Агра и Тадж-Махал
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
«Прежде всего, Агра знаменита одним из Чудес света – мавзолеем Тадж-Махал»
Расписание: по набору группы
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
$250 за человека
Тадж-Махал. Дели-Агра (2 дня и 1 ночь). Экспресс тур
Начало: Забираем от Вашего отеля
««Жемчужина» коллекции Агры – мавзолей Тадж-Махал, входящий под опеку всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1983 г»
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:00
$100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Тадж-Махал»
Самые популярные туры этой рубрики в Гоа
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Гоа в ноябре 2025
Сейчас в Гоа в категории "Тадж-Махал" можно забронировать 3 тура от 100 до 380. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Тадж-Махал», 2 ⭐ отзыва, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь