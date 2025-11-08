Найдено 3 тура в категории « Тадж-Махал » в Гоа на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 2 дня 2 отзыва Персональное путешествие из Гоа в Дели и к Тадж-Махалу Побывать в знаковых местах столицы, увидеть главный символ Индии и наследие Моголов Начало: Ваш отель на Гоа (трансфер не входит в стоимость),... «В Агре вы увидите величественный Тадж-Махал — символ вечной любви» $380 за человека На автобусе 2 дня Дели + Агра и Тадж-Махал Начало: Встреча с гидом в вашем отеле «Прежде всего, Агра знаменита одним из Чудес света – мавзолеем Тадж-Махал» Расписание: по набору группы $250 за человека 1 день 16 часов Тадж-Махал. Дели-Агра (2 дня и 1 ночь). Экспресс тур Начало: Забираем от Вашего отеля ««Жемчужина» коллекции Агры – мавзолей Тадж-Махал, входящий под опеку всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1983 г» $100 за человека Все туры Гоа

