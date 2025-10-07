Персональное путешествие из Гоа в Дели и к Тадж-Махалу
Побывать в знаковых местах столицы, увидеть главный символ Индии и наследие Моголов
Начало: Ваш отель на Гоа (трансфер не входит в стоимость),...
7 окт в 08:00
11 окт в 08:00
$380 за человека
Дели + Агра и Тадж-Махал
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: по набору группы
4 окт в 09:00
5 окт в 09:00
$250 за человека
-
100%
Новый год в Индии: комфорт-тур, Тадж-Махал и океан
Индия необыкновенная и неповторимая, воистину страна контрастов и колорита! В Индию едут, чтобы увидеть совершенно другой мир, получить ответы на многие вопросы, чтобы вырасти духовно, увидеть гармонию в несовершенстве, ощутить комфорт жизни
30 дек в 10:00
от 0 ₽
163 083.8547 ₽ за человека
