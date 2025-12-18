Описание тура«Жемчужина» коллекции Агры – мавзолей Тадж-Махал, входящий под опеку всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1983 г. Этот храм считается лучшим в мире образцом архитектуры великой Могольской империи.
- День первый:
- В аэропорту Вас встретит наш русскоговорящий гид и начинается экскурсия по Дели
- Ворота Индии:
- Этот уникальный монумент стоит сегодня там, где некогда находилась статуя Георга V - одного из великих индийских императоров (после того как Индия обрела независимость, статую перенесли в Коронационный парк). Ворота были построены в 1931 г. в честь 90 тысяч солдат, чьи жизни унесла Первая мировая война и англо-афганские войны (по этой причине изначально они назывались Всеиндийским Военным Мемориалом). Ворота Индии занимают в жизни индийцев особое место: местные жители постоянно возлагают возле них венки в память погибших, каждый год 26 января в День Республики через них проходит торжественный и красочный парад, а начиная с 2011 г. в соседнем парке организуется Фестиваль воздушных змеев, на котором собираются тысячи людей не только из Индии, но и со всего мира. Этот же парк, кстати, стал излюбленным местом горожан, желающих отдохнуть - целыми семьями сюда приходят люди и устраивают пикники и дружеские встречи
- Президентская площадь:
- Раштрапати-Бхаван - президентский дворец в Дели, официальная резиденция на 340 комнат. Общая площадь помещений - около 19 тысяч кв. м
- Гурудвара бангла сахеб:
- Величественный храм сикхов в Дели, получивший широкую известность благодаря связи места с восьмым (из десяти) сикхским гуру, проживавшим здесь в 1664 году. На территории храмового комплекса располагается пруд, называемый Саровар, его воды почитаются верующими как священные. Храм и пруд остаются важным местом паломничества для сикхов, особенно в годовщины памяти гуру
- Храм лотоса:
- Один из самых красивых храмов мира. Трудно поверить, что до 1986 этого чуда просто не существовало. История умалчивает, каким именно образом возникла идея постройки здания, символизирующего единство верующих Индии, невзирая на их следования различным духовным практикам. Красота и соразмерность храма Лотоса в Индии кроется в его пропорциях и символизме формы. Внешние очертания не содержат ни одной прямой линии или угла. Они плавно перетекают по изгибам сомкнутых и полураскрытых лепестков, воплощая образ свободного течения мыслей, устремленных к высшим сферам
- Храм акшардхам:
- Люди со всего мира стекаются в Дели, чтобы засвидетельствовать необычную красоту удивительной достопримечательности Индии. В архитектуре храма смешены разные стили всей Индии. Он построен полностью из розового мрамора и не имеет стальной конструкции, как другие современные здания. Девять куполов и 234 резных столба, с 20 тысячами разных божеств (мурти) и 20 четырехгранными башенками (шикхар)
- Могилы Махатма Ганди:
- Мемориал в Дели, установленный на месте кремации лидера национально-освободительного движения Индии Махатмы Ганди, павшего от рук убийцы в 1948 году
- Далее переезд в Агру. 22:00 Вы прибываете в Агру. Заселение в отель
- День второй:
- Обзорная экскурсия по городу Агра:
- Агра - сокровищница и один из главных туристических центров в Северной Индии
- Тадж махал
- Мавзолей-мечеть Тадж-Махал - это признанный шедевр всемирного наследия и одно из семи Новых чудес света. Строительство гробницы и платформы заняло примерно 12 лет. Тадж-Махал считается жемчужиной мусульманского искусства в стране Индии и лучшим примером архитектуры стиля моголов, где сочетаются индийские, персидские и арабские элементы
- Красный форт:
- У этого форта, который в простонародье называют Красный форт очень интересная история. Первое упоминание о форте в Агре было зафиксировано в 1080 году, когда его захватили газневиды. … И сейчас форт используется военными Индии, поэтому часть крепости для туристов закрыта, а внутрь попасть можно только через Лахорские ворота, или как их еще называют Ворота Амар Сингха
- Отправление в аэропорт 18:00
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером и личным водителем в Дели и г. Агра
- Плата за парковки и платные дороги
- Проживание в отеле
- Завтрак
- Входные билеты (Кроме Тадж Махал и Красный Форт)
- Сопровождение русскоговорящего гида на протяжении всей экскурсии.
Что не входит в цену
- Трансфер до/от аэропорта в Гоа (примерно 40$) /n
- Билет самолет Гоа-Дели (от 140$ с человека в обе стороны)
- Обеды и ужины
- Личные расходы
- Входной билет в Мавзолей Тадж Махал 1300 рупий
- Красный форт 650 рупий на человека.
