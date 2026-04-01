Горный ретрит в Западных Гатах Если подустали от пляжного отдыха, самое время в горы. На высоте около 800 м, среди живых джунглей и прохладных ветров, расположен эко-комплекс с коттеджами и видами на долину. Здесь просыпаются под пение птиц, днём идут к водопаду с натуралистом, а вечером смотрят закат со смотровой площадки и знакомятся с танцевальными традициями местных племён. В программе — проживание, трёхразовое питание, природные активности и мягкий ритм «детокса от побережья». Что делает поездку особенной • Прохлада гор, когда на побережье +30… +35 °C.

Панорамы долин и облачные «реки» по утрам.

Природные прогулки с проводником: растения, птицы, следы зверей.

Купание в природном каскадном бассейне у водопада.

Вечерние этно-шоу и ремесленные активности: мехенди, лепка из глины. Проживание: формат и атмосфера Эко-коттеджи утопают в зелени. Внутри — базовые удобства, снаружи — главное богатство: тишина, терраса и вид либо на джунгли, либо на долину. Ночью слышно трели насекомых, утром — птиц. Формат подходит для «перезагрузки», романтического выезда и семейного мини-ретрита. Важная информация:.

