Устали от жары и пляжной суеты Гоа? Отправляйтесь с нами на горный ретрит в прохладные джунгли Западных Гат! Вас ждёт проживание в эко-коттеджах с видами на долины, прогулки к водопадам, этнические вечера и полная перезагрузка в объятиях природы.
Описание тура
Горный ретрит в Западных Гатах Если подустали от пляжного отдыха, самое время в горы. На высоте около 800 м, среди живых джунглей и прохладных ветров, расположен эко-комплекс с коттеджами и видами на долину. Здесь просыпаются под пение птиц, днём идут к водопаду с натуралистом, а вечером смотрят закат со смотровой площадки и знакомятся с танцевальными традициями местных племён. В программе — проживание, трёхразовое питание, природные активности и мягкий ритм «детокса от побережья». Что делает поездку особенной • Прохлада гор, когда на побережье +30… +35 °C.
- Панорамы долин и облачные «реки» по утрам.
- Природные прогулки с проводником: растения, птицы, следы зверей.
- Купание в природном каскадном бассейне у водопада.
Вечерние этно-шоу и ремесленные активности: мехенди, лепка из глины. Проживание: формат и атмосфера Эко-коттеджи утопают в зелени. Внутри — базовые удобства, снаружи — главное богатство: тишина, терраса и вид либо на джунгли, либо на долину. Ночью слышно трели насекомых, утром — птиц. Формат подходит для «перезагрузки», романтического выезда и семейного мини-ретрита. Важная информация:.
Вечерние этно-шоу и ремесленные активности: мехенди, лепка из глины. Проживание: формат и атмосфера Эко-коттеджи утопают в зелени. Внутри — базовые удобства, снаружи — главное богатство: тишина, терраса и вид либо на джунгли, либо на долину. Ночью слышно трели насекомых, утром — птиц. Формат подходит для «перезагрузки», романтического выезда и семейного мини-ретрита. Важная информация:.
• Вечерние этно-шоу и ремесленные активности: мехенди, лепка из глины. Проживание: формат и атмосфера Эко-коттеджи утопают в зелени. Внутри — базовые удобства, снаружи — главное богатство: тишина, терраса и вид либо на джунгли, либо на долину. Ночью слышно трели насекомых, утром — птиц. Формат подходит для «перезагрузки», романтического выезда и семейного мини-ретрита. Важная информация:
- Экскурсия с выездом для Северного Гоа. Для Южного Гоа можно приехать к точке сбора в северной части (уточняется при бронировании).
- Предоплата на сайте в размере 20%. Наличными гиду в пути (USD/INR/EUR). Возможен перевод в рублях на карту; детали сообщаются при подтверждении бронирования.
- Что взять с собой: удобную закрытую обувь с цепкой подошвой, купальные вещи и быстросохнущее полотенце, лёгкую тёплую кофту/ветровку на вечер, солнцезащиту и репеллент, документы/копии, воду в дороге, пауэрбанк.
- С ноября по март — комфортные температуры и хорошие тропы. После муссонов водопады более полноводны; в межсезонье может быть жарче.
- Подходит детям и пожилым.
- Связь/интернет: есть на ресепшен. Местами нестабилен.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Северного Гоа
- Проживание в выбранном коттедже
- Трёхразовое питание (завтрак, обед, ужин)
- Поход к водопаду с купанием
- Прогулки с проводником по джунглям
- Вечерняя программа с национальными танцами
- Активности по желанию: мехенди, лепка из глины
Что не входит в цену
- Напитки вне общего меню
- Страхование
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гоа, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия с выездом для Северного Гоа. Для Южного Гоа можно приехать к точке сбора в северной части (уточняется при бронировании)
- Предоплата на сайте в размере 20%. Наличными гиду в пути (USD/INR/EUR). Возможен перевод в рублях на карту детали сообщаются при подтверждении бронирования
- Что взять с собой: удобную закрытую обувь с цепкой подошвой, купальные вещи и быстросохнущее полотенце, лёгкую тёплую кофту/ветровку на вечер, солнцезащиту и репеллент, документы/копии, воду в дороге, пауэрбанк
- С ноября по март - комфортные температуры и хорошие тропы. После муссонов водопады более полноводны в межсезонье может быть жарче
- Подходит детям и пожилым
- Связь/интернет: есть на ресепшен. Местами нестабилен
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Гоа
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.