Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный

Посетить церковь Марии на горе, пещеры Канхери в парке Санджая Ганди и Пагоду мировой випассаны

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Многомиллионный Мумбаи — город, где царит шум на улицах, пробки и суета. Но, как и вся Индия, он полон контрастов и сюрпризов. В центре бизнесменов и киношников вы обнаружите тихий храм на холме с видом на Аравийское море. В одном из самых посещаемых парков Азии побудете наедине с собой в древних буддистских пещерах. А в прекрасной пагоде вдали от центра сможете помедитировать в тишине.
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
Открыть другой Мумбаи. Спокойный и уютный
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Описание

Что вас ожидает

Древний район Бандра и церковь на холме

Бандра — один из деловых центров Индии и центр популярной культуры. Здесь находятся площадки Болливуда и проходят киносъёмки, в фешенебельных кварталах живут знаменитости. А ещё в районе проживает самое большое количество католиков в Мумбаи. Храм Марии на горе — одно из тех тихих мест, куда мы отправимся в поисках. Вы осмотрите великолепное здание на холме. Откроете чудесный вид на Аравийское море. А также узнаете о значении церкви в христианском мире.

Национальный парк Санджая Ганди

Также в программе один из самых посещаемых национальных парков в Азии. Он покрыт густыми лесами и располагается на холмах, окружающих город. В центре парка находятся знаменитые пещеры Канхери — место паломничества буддистов. Вы познакомитесь с историей древнего монастырского комплекса и сможете провести время в медитации.

Пагода мировой випассаны

Это монумент и зал для медитации в Мумбаи. Здание является самым крупным однопролётным (то есть без опорных столбов) каменным куполом в мире. Вы узнаете об архитектурном чуде Мумбаи и реликвии пагоды. Вдали от центра города, расположенная на озере, она создана как идеальное место для духовных практик в тишине и спокойствии.

Организационные детали

  • Передвигаемся по городу на машине (обычно на Toyota Innova), по территории парка — на местном транспорте, к буддийской пагоде поедем на пароме
  • В стоимость включён трансфер из отеля в Мумбаи. Если вы остановились в пригороде, вам нужно добраться до места встречи самостоятельно или вы можете заказать трансфер за отдельную плату.
  • Дополнительные расходы: билет в нац. парк — 80 рупий/чел., местные микроавтобусы до пещер — 100 рупий/чел., билет в пещеры — 300 рупий/чел., паром до пагоды в обе стороны — 100 рупий/чел. Также участники экскурсии оплачивают все билеты для гида (вход в пещеры для гида — 25 рупий).
  • Мы можем провести экскурсию для большего числа участников — детали уточняйте при бронировании
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в городе Мумбаи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
На весь день

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