Посетить церковь Марии на горе, пещеры Канхери в парке Санджая Ганди и Пагоду мировой випассаны
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Описание
Что вас ожидает
Древний район Бандра и церковь на холме
Бандра — один из деловых центров Индии и центр популярной культуры. Здесь находятся площадки Болливуда и проходят киносъёмки, в фешенебельных кварталах живут знаменитости. А ещё в районе проживает самое большое количество католиков в Мумбаи. Храм Марии на горе — одно из тех тихих мест, куда мы отправимся в поисках. Вы осмотрите великолепное здание на холме. Откроете чудесный вид на Аравийское море. А также узнаете о значении церкви в христианском мире.
Национальный парк Санджая Ганди
Также в программе один из самых посещаемых национальных парков в Азии. Он покрыт густыми лесами и располагается на холмах, окружающих город. В центре парка находятся знаменитые пещеры Канхери — место паломничества буддистов. Вы познакомитесь с историей древнего монастырского комплекса и сможете провести время в медитации.
Пагода мировой випассаны
Это монумент и зал для медитации в Мумбаи. Здание является самым крупным однопролётным (то есть без опорных столбов) каменным куполом в мире. Вы узнаете об архитектурном чуде Мумбаи и реликвии пагоды. Вдали от центра города, расположенная на озере, она создана как идеальное место для духовных практик в тишине и спокойствии.
Организационные детали
- Передвигаемся по городу на машине (обычно на Toyota Innova), по территории парка — на местном транспорте, к буддийской пагоде поедем на пароме
- В стоимость включён трансфер из отеля в Мумбаи. Если вы остановились в пригороде, вам нужно добраться до места встречи самостоятельно или вы можете заказать трансфер за отдельную плату.
- Дополнительные расходы: билет в нац. парк — 80 рупий/чел., местные микроавтобусы до пещер — 100 рупий/чел., билет в пещеры — 300 рупий/чел., паром до пагоды в обе стороны — 100 рупий/чел. Также участники экскурсии оплачивают все билеты для гида (вход в пещеры для гида — 25 рупий).
- Мы можем провести экскурсию для большего числа участников — детали уточняйте при бронировании
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в городе Мумбаи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.