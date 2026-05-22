Посетить церковь Марии на горе, пещеры Канхери в парке Санджая Ганди и Пагоду мировой випассаны
Многомиллионный Мумбаи — город, где царит шум на улицах, пробки и суета. Но, как и вся Индия, он полон контрастов и сюрпризов. В центре бизнесменов и киношников вы обнаружите тихий читать дальшеуменьшить
храм на холме с видом на Аравийское море. В одном из самых посещаемых парков Азии побудете наедине с собой в древних буддистских пещерах. А в прекрасной пагоде вдали от центра сможете помедитировать в тишине.
Бандра — один из деловых центров Индии. Здесь же находятся площадки Болливуда и проходят киносъёмки, в фешенебельных кварталах живут знаменитости. А ещё в районе самое большое количество католиков в Мумбаи. Храм Марии на горе — одно из тех мест, куда мы отправимся в поисках тишины. Вы осмотрите великолепное здание на холме. Откроете чудесный вид на Аравийское море. А также узнаете о значении церкви в христианском мире.
Национальный парк Санджая Ганди
Также в программе один из самых посещаемых национальных парков в Азии. Он покрыт густыми лесами и располагается на холмах, окружающих город. В центре парка находятся знаменитые пещеры Канхери — место паломничества буддистов. Вы познакомитесь с историей древнего монастырского комплекса и сможете помедитировать.
Пагода мировой випассаны
Это монумент и зал для медитации в Мумбаи. Здание является самым крупным однопролётным (то есть без опорных столбов) каменным куполом в мире. Вы узнаете об архитектурном чуде Мумбаи и реликвии пагоды. Вдали от центра города, расположенная на озере, она создана как идеальное место для духовных практик в тишине и спокойствии.
Организационные детали
Передвигаемся по городу на машине (обычно на Toyota Innova), по территории парка — на местном транспорте, к буддийской пагоде поедем на пароме
В стоимость включён трансфер из вашего отеля в Мумбаи. Если вы остановились в пригороде, вам нужно добраться до места встречи самостоятельно или вы можете заказать трансфер за отдельную плату.
Дополнительные расходы: билет в нац. парк — 80 рупий/чел., местные микроавтобусы до пещер — 100 рупий/чел., билет в пещеры — 300 рупий/чел., паром до пагоды в обе стороны — 100 рупий/чел. Также участники экскурсии оплачивают все билеты для гида (вход в пещеры для гида — 25 рупий).
Мы можем провести экскурсию для большего количества участников — детали уточняйте при бронировании
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в городе Мумбаи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Мумбаи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 544 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники!
Меня зовут — Евгений, я работаю в команде профессиональных гидов. Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. Мы с радостью покажем вам Мумбаи и Гонконг. читать дальшеуменьшить
В нашей копилке уже более 100 экскурсий по Мумбаю и Гонконгу. С нами вы окунетесь в настоящую индийскую и гонконгскую жизнь. С удовольствием поделимся с вами интересными рассказами об этих городах как местные жители. До встречи на экскурсии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Станислав
Огромное спасибо нашему гиду - это было приятное знакомство с Мумбаи. Узнали и увидели самые красивые стороны города, почувствовали и приняли его со всеми особенностями. Сошлось всё: маршрут, комфорт, живое повествование гида. Интересно было и 12-летнему ребенку. Гид Аниса настоящий профи.
Евгений
Ответ организатора:
Большое спасибо за такие тёплые слова! Нам очень приятно, что знакомство с Мумбаи оставило у вас именно такие впечатления и читать дальшеуменьшить
что удалось почувствовать город во всей его многогранности. Особенно радостно слышать, что экскурсия была интересна и 12-летнему путешественнику — для нас важно, чтобы комфортно и увлекательно было гостям любого возраста. Спасибо за доверие и чудесную компанию! Будем рады новой встрече в Индии 😊
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Надежда
Потрясающая природа нацонального парка, скандалстки - макаки, древние буддистские храмы, сверкающая пагода и взирающий на все это, спокойный и мудрый Будда - всё это ждет вас в этом увлекательном путешествии. Спасибо Анисе за профессионализм и огромный объем знаний в вопросе местных религий, культов и обычаев, которым она щедро поделится с вами на этой экскурсии.
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П
Павел
Эта экскурсия была первой из нескольких, которые мы забронировали в Мумбаи и провели с Анисой. С самых первых минут она зарекомендовала себя как человек, глубоко знающий тему и влюблённый в читать дальшеуменьшить
город. Она с большим энтузиазмом рассказывала и показывала всё, что нас интересовало, и это было так заразительно, что хотелось видеть ещё и ещё больше. Благодаря Анисе мы влюбились в Мумбаи и наверняка захотим приехать снова. Она идеально спланировала все дни, что самое приятное - с учётом наших дополнительных пожеланий. Экскурсии были выстроены логично, время в пути от одной локации к другой не проходило зря - Аниса рассказывала и рассказывала, отвечала на все наши вопросы. Не было ощущения скомканности и суеты, она давала достаточно свободного времени, чтобы спокойно всё осмотреть. Очень знающий специалист, которая сделала наш отдых в Мумбаи незабываемым
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