Многомиллионный Мумбаи — город, где царит шум на улицах, пробки и суета. Но, как и вся Индия, он полон контрастов и сюрпризов. В центре бизнесменов и киношников вы обнаружите тихий

храм на холме с видом на Аравийское море. В одном из самых посещаемых парков Азии побудете наедине с собой в древних буддистских пещерах. А в прекрасной пагоде вдали от центра сможете помедитировать в тишине.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Древний район Бандра и церковь на холме

Бандра — один из деловых центров Индии. Здесь же находятся площадки Болливуда и проходят киносъёмки, в фешенебельных кварталах живут знаменитости. А ещё в районе самое большое количество католиков в Мумбаи. Храм Марии на горе — одно из тех мест, куда мы отправимся в поисках тишины. Вы осмотрите великолепное здание на холме. Откроете чудесный вид на Аравийское море. А также узнаете о значении церкви в христианском мире.

Национальный парк Санджая Ганди

Также в программе один из самых посещаемых национальных парков в Азии. Он покрыт густыми лесами и располагается на холмах, окружающих город. В центре парка находятся знаменитые пещеры Канхери — место паломничества буддистов. Вы познакомитесь с историей древнего монастырского комплекса и сможете помедитировать.

Пагода мировой випассаны

Это монумент и зал для медитации в Мумбаи. Здание является самым крупным однопролётным (то есть без опорных столбов) каменным куполом в мире. Вы узнаете об архитектурном чуде Мумбаи и реликвии пагоды. Вдали от центра города, расположенная на озере, она создана как идеальное место для духовных практик в тишине и спокойствии.

Организационные детали