АриКетут проводит ещё 5 экскурсий

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2 в 1: круиз на яхте и прогулка по дну в скафандре

АриКетут
АриКетут – Гид из Бали
Отдых на острове 🏝️ в Индийском океане, юго-западнее Бали.

Вы прогуляетесь 👣 по Лембонгану, покатаетесь на велосипеде 🚲 или каяке, поплаваете с маской и трубкой и главное – пройдёте по дну в скафандре.

Этот вариант отлично подойдёт тем, кто опасается дайвинга, но жаждет погружения.

В круиз входят услуги русскоговорящего гида, обед и минеральная вода.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $125 за человека

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2 в 1: круиз на яхте и прогулка по дну в скафандре
2 в 1: круиз на яхте и прогулка по дну в скафандре
К вашему вниманию водное путешествие по Индийскому океану к острову Лембонган. Этот день запомнится вам невероятными впечатлениями и будет очень интенсивным по своему содержанию.
В ходе путешествия вы сможете прогуляться 👣 по дну в одном скафандре, если дайвинг не ваша страсть, а подводных приключений все же хочется. Погружение и прогулка будет проходить в присутствии специалиста, и совершенно безопасна, зато впечатлений масса – разнообразные рыбки едят у вас с рук, вокруг кораллы окружают вас и пестрый, интересный подводный мир радуется вам. После подводной прогулки можно покататься на банане, каяке или поплавать в маске, ластах и дыхательной трубке.
Все активные занятия в сопровождении специалистов и можно не беспокоиться о безопасности. В течение всей экскурсии 🧭 вас абсолютно бесплатно фотографируют и в конце подарят вам на память о незабываемом семейном, дружеском или каком-либо ещё отдыхе фото на память.
Длительность: полдня (погружение 15 минут)
Что взять с собой: купальники, солнцезащитные средства, сменную одежду
Что входит
  • Что включено: трансферы, прогулка под водой в шлемах, снорклинг, каяк/катание на велосипеде, фотографирование под водой, инструктор, русскоговорящий гид, камера хранения, полотенце, душевая, страховка, минеральная вода, обед
  • Дети от 8 до 12 лет - 90$ (мин. 2 чел)
Что не входит
  • По желанию: катание на банане
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
2 в 1: круиз на яхте и прогулка по дну в скафандре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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АриКетут
АриКетут
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