АриКетут проводит ещё 5 экскурсий

К вашему вниманию водное путешествие по Индийскому океану к острову Лембонган. Этот день запомнится вам невероятными впечатлениями и будет очень интенсивным по своему содержанию.

В ходе путешествия вы сможете прогуляться 👣 по дну в одном скафандре, если дайвинг не ваша страсть, а подводных приключений все же хочется. Погружение и прогулка будет проходить в присутствии специалиста, и совершенно безопасна, зато впечатлений масса – разнообразные рыбки едят у вас с рук, вокруг кораллы окружают вас и пестрый, интересный подводный мир радуется вам. После подводной прогулки можно покататься на банане, каяке или поплавать в маске, ластах и дыхательной трубке.

Все активные занятия в сопровождении специалистов и можно не беспокоиться о безопасности. В течение всей экскурсии 🧭 вас абсолютно бесплатно фотографируют и в конце подарят вам на память о незабываемом семейном, дружеском или каком-либо ещё отдыхе фото на память.

Длительность: полдня (погружение 15 минут)

Что взять с собой: купальники, солнцезащитные средства, сменную одежду