Эта прогулка ведёт вас вдоль побережья с чёрным вулканическим песком, где шум прибоя становится фоном, а краски рассвета или заката превращают каждый кадр в живое полотно. Никакой суеты, только вы, лошадь и горизонт. Маршрут проходит в районе Чанди-Даса — восточной части острова, которая остаётся по-настоящему аутентичной.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прогулка по пляжу на рассвете или закате (1,5 ч). Классический вариант. После короткого знакомства с лошадью и инструктажа вы отправитесь вдоль линии прибоя. Вулканический песок переливается, волны разбиваются у копыт, а небо меняет оттенки каждую минуту — идеальное время для съёмки.

Горный маршрут на рассвете (2,5–3 ч). Дополнительная опция для тех, кто хочет высоты. Подъём к смотровым точкам, утренний туман и первые лучи над океаном — совсем другие впечатления, ещё более камерные.

Большая закатная прогулка (2,5–3 ч). Расширенная версия вечернего выезда. Вы успеете и пройти по пляжу, и подняться на холмы, чтобы проводить солнце с лучшей точки побережья.

Перед стартом вам объяснят основы посадки, работы с поводьями и управления лошадью. Вы быстро освоитесь, даже если никогда не сидели в седле. Инструктор будт рядом на всём маршруте.

Организационные детали

В стоимость включены: аренда защитного снаряжения, страховка, напитки

Перед началом проводится подробный инструктаж по технике безопасности и основам управления лошадью

Можем помочь организовать трансфер до точки старта либо вышлем локацию, куда вы сможете самостоятельно доехать

Дополнительные услуги