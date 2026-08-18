Океан, вулканический песок и свобода - верхом на рассвете или закате
Эта прогулка ведёт вас вдоль побережья с чёрным вулканическим песком, где шум прибоя становится фоном, а краски рассвета или заката превращают каждый кадр в живое полотно. Никакой суеты, только вы, лошадь и горизонт.
Маршрут проходит в районе Чанди-Даса — восточной части острова, которая остаётся по-настоящему аутентичной.
Описание экскурсии
Прогулка по пляжу на рассвете или закате (1,5 ч). Классический вариант. После короткого знакомства с лошадью и инструктажа вы отправитесь вдоль линии прибоя. Вулканический песок переливается, волны разбиваются у копыт, а небо меняет оттенки каждую минуту — идеальное время для съёмки.
Горный маршрут на рассвете (2,5–3 ч). Дополнительная опция для тех, кто хочет высоты. Подъём к смотровым точкам, утренний туман и первые лучи над океаном — совсем другие впечатления, ещё более камерные.
Большая закатная прогулка (2,5–3 ч). Расширенная версия вечернего выезда. Вы успеете и пройти по пляжу, и подняться на холмы, чтобы проводить солнце с лучшей точки побережья.
Перед стартом вам объяснят основы посадки, работы с поводьями и управления лошадью. Вы быстро освоитесь, даже если никогда не сидели в седле. Инструктор будт рядом на всём маршруте.
Организационные детали
В стоимость включены: аренда защитного снаряжения, страховка, напитки
Перед началом проводится подробный инструктаж по технике безопасности и основам управления лошадью
Можем помочь организовать трансфер до точки старта либо вышлем локацию, куда вы сможете самостоятельно доехать
Дополнительные услуги
Профессиональная фотосессия — $60 за 1–2 чел.
Профессиональная съёмка дроном — $95 за 1–2 чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Прогулка по пляжу (рассвет или закат)
$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже на востоке Бали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов на Бали
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2366 туристов
Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? Потому что у нас есть русскоговорящие, англоговорящие гиды и гиды, знающие читать дальшеуменьшить
местный язык — bahasa. Англоговорящие гиды — это местные жители, которые отлично владеют языком и могут рассказать много интересного, а самое главное — показать удивительный мир Индонезии.
Мы очень ценим ваше доверие и стараемся сделать каждое путешествие запоминающимся. У нас очень много дружеских контактов на любимом Бали и соседних островах, хорошие отношения с владельцами и менеджерами лодок (фастботов), отелями, арендодателями транспорта, оборудования для снорклинга и сёрфинга.
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