АриКетут проводит ещё 6 экскурсий

Маршрут: храм Танах Лот - озеро Братан - храм Пура Улан Дану - фруктовый рынок - клубничная плантация - водопад Гит-Гит.

Культ религии на острове 🏝️ Бали чувствуется везде, а также знаменуется большим количеством храмов. Поэтому наша экскурсия ⛳ тоже начнется со знакомства с храмом. Это будет Танах Лот – балийская земля в море 🌊. Конечно, чтобы попасть к нему вам надо будет дождаться отлива, ведь храм находится на скале, окруженной морем.

В центре острова находится озеро Братан, на котором также построен храм на воде Улан Дану. Местные очень ценят этот храм, ведь здесь проводятся множество культовых обрядов и ритуалов. Все они посвящены богине воды и плодородия Деви Дану.

После духовного очищения, вы сможете подкрепиться сладкою клубникой на клубничной ферме и разными фруктами на фруктовом рынке. Отдохнув, отправляйтесь в путь, ведь дальше вас ожидает захватывающий дух водопад Гит Гит. Он расположен в горе и является сердцевиной прекрасного ландшафта. Между горных склонов, изумрудных рисовых полей воды водопада как глоток свежести и чистоты. Преодолев 340 ступенек, вы окунетесь в чистоту воды и зарядитесь энергией на дальний путь.

Отдельно можно посетить рисовые террасы, а не просто полюбоваться издалека. Это чудо природы стоит такого внимания. Особенно рисовые террасы Джатилувих. На 303 гектара земли организовано система ирригации полей. В 2012 году их по достоинству оценили, поместив среди объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Вам обязательно надо увидеть эти террасы, если вы посетили Бали. От такой красоты невозможно отвести глаз.

Длительность: целый день, начало в 9 утра.

По желанию: посещение рисовых террас Джатилувих - 10$/человек.