АриКетут проводит ещё 6 экскурсий

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Автомобильная экскурсия по Бали: Танах Лот и Улан Дану

АриКетут
АриКетут – Гид из Бали
Мы совершим путешествие по живописной балийской деревне Бедугул, чтобы увидеть ее многочисленные достопримечательности 🏛️.

Осмотрим священные индуистские храмы — Пура Танах Лот и Улан Дану.

Полюбуемся водопадом Гит-Гит, побываем на клубничной плантации и посетим фруктовый рынок.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $105 за экскурсию

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Автомобильная экскурсия по Бали: Танах Лот и Улан Дану
Автомобильная экскурсия по Бали: Танах Лот и Улан Дану
Маршрут: храм Танах Лот - озеро Братан - храм Пура Улан Дану - фруктовый рынок - клубничная плантация - водопад Гит-Гит.
Культ религии на острове 🏝️ Бали чувствуется везде, а также знаменуется большим количеством храмов. Поэтому наша экскурсия ⛳ тоже начнется со знакомства с храмом. Это будет Танах Лот – балийская земля в море 🌊. Конечно, чтобы попасть к нему вам надо будет дождаться отлива, ведь храм находится на скале, окруженной морем.
В центре острова находится озеро Братан, на котором также построен храм на воде Улан Дану. Местные очень ценят этот храм, ведь здесь проводятся множество культовых обрядов и ритуалов. Все они посвящены богине воды и плодородия Деви Дану.
После духовного очищения, вы сможете подкрепиться сладкою клубникой на клубничной ферме и разными фруктами на фруктовом рынке. Отдохнув, отправляйтесь в путь, ведь дальше вас ожидает захватывающий дух водопад Гит Гит. Он расположен в горе и является сердцевиной прекрасного ландшафта. Между горных склонов, изумрудных рисовых полей воды водопада как глоток свежести и чистоты. Преодолев 340 ступенек, вы окунетесь в чистоту воды и зарядитесь энергией на дальний путь.
Отдельно можно посетить рисовые террасы, а не просто полюбоваться издалека. Это чудо природы стоит такого внимания. Особенно рисовые террасы Джатилувих. На 303 гектара земли организовано система ирригации полей. В 2012 году их по достоинству оценили, поместив среди объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Вам обязательно надо увидеть эти террасы, если вы посетили Бали. От такой красоты невозможно отвести глаз.
Длительность: целый день, начало в 9 утра.
По желанию: посещение рисовых террас Джатилувих - 10$/человек.
Что входит
  • русскоговорящий гид, водитель, авто с кондиционером, все входные билеты по маршруту, парковки, пожертвования, минеральная вода.
Что не входит
  • По желанию: обед (шведский стол, индонез. кухня) - 7$/человек. Посещение рисовых террас Джатилувих - 10$/человек.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Автомобильная экскурсия по Бали: Танах Лот и Улан Дану
Автомобильная экскурсия по Бали: Танах Лот и Улан Дану
Автомобильная экскурсия по Бали: Танах Лот и Улан Дану
Автомобильная экскурсия по Бали: Танах Лот и Улан Дану
Автомобильная экскурсия по Бали: Танах Лот и Улан Дану

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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АриКетут
АриКетут
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