Бали: водопады в джунглях и древний храм

Храм Батуан на Бали: экскурсия по древней религиозной архитектуре

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Приглашаю в путешествие по центральной части Бали! В рамках авторского маршрута мы побываем в древнем храме Батуан, увидим, как производят дорогостоящий сорт кофе «копи лювак» на тропической плантации, прогуляемся вдоль джунглей, выйдя по тропинкам к трем водопадам.
Бали: водопады в джунглях и древний храм
Бали: водопады в джунглях и древний храм
Бали: водопады в джунглях и древний храм
Бали: водопады в джунглях и древний храм
Бали: водопады в джунглях и древний храм
Бали: водопады в джунглях и древний храм
Ближайшие даты:
13
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Что вас ожидает:

  • Водопад Тегенунган
  • Водопад Тукад Чепун
  • Водопад Канто Лампо
  • Храм Батуан
  • Тропическая плантация
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Водопады острова Бали• По скалам и тропическому лесу мы выйдем к каньону, где спрятан водопад Тукад Чепунг. Не стоит переживать — дорога к нему безопасна, легка и интересна.
  • Нашим следующим пунктом станет многоступенчатый водопад Канто Лампо — идеальная локация для фото-стопа. Расположен он в ущелье, куда можно добраться по оборудованной лестнице.
  • Наконец, мы посетим самый зрелищный водопад во всем острове — Тегенунган. А почему так считают — узнаете и увидите сами.
  • Храм и плантация• Храм Батуан был возведен более 1000 лет назад. Здесь мы познакомимся с особенностями балийской религиозной архитектуры — орнаментами, резьбой, скульптурами. Затронем, разумеется, и местные верования.
  • О секретах производства дорогостоящего сорта кофе «копи лювак» мы узнаем, посетив тропическую плантацию. Важная информацияВозьмите с собой воду, перекус и деньги для дополнительных затрат. Надевайте удобную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном транспорте с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Обговаривается с гидом по телефону
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Возьмите с собой воду
  • Перекус и деньги для дополнительных затрат. Надевайте удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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