Храм Батуан на Бали: экскурсия по древней религиозной архитектуре
Приглашаю в путешествие по центральной части Бали! В рамках авторского маршрута мы побываем в древнем храме Батуан, увидим, как производят дорогостоящий сорт кофе «копи лювак» на тропической плантации, прогуляемся вдоль джунглей, выйдя по тропинкам к трем водопадам.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Водопад Тегенунган
- Водопад Тукад Чепун
- Водопад Канто Лампо
- Храм Батуан
- Тропическая плантация
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Водопады острова Бали• По скалам и тропическому лесу мы выйдем к каньону, где спрятан водопад Тукад Чепунг. Не стоит переживать — дорога к нему безопасна, легка и интересна.
- Нашим следующим пунктом станет многоступенчатый водопад Канто Лампо — идеальная локация для фото-стопа. Расположен он в ущелье, куда можно добраться по оборудованной лестнице.
- Наконец, мы посетим самый зрелищный водопад во всем острове — Тегенунган. А почему так считают — узнаете и увидите сами.
- Храм и плантация• Храм Батуан был возведен более 1000 лет назад. Здесь мы познакомимся с особенностями балийской религиозной архитектуры — орнаментами, резьбой, скульптурами. Затронем, разумеется, и местные верования.
- О секретах производства дорогостоящего сорта кофе «копи лювак» мы узнаем, посетив тропическую плантацию. Важная информацияВозьмите с собой воду, перекус и деньги для дополнительных затрат. Надевайте удобную одежду и обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на комфортабельном транспорте с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- Обговаривается с гидом по телефону
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Возьмите с собой воду
- Перекус и деньги для дополнительных затрат. Надевайте удобную одежду и обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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