манта пойнт (если будут позволять погодные условия)
Лучший вариант отдыха для семьи или небольшой компании — «День в Индийском океане». Эта программа была разработана лично нами с замечательным представителем острова Бали — Неоном. на быстроходном и комфортабельном катере вы отправитесь к красивым островам Пенида, Лембонган и Ченинган. Вдоволь поплавайте с масками на самых лучших сайтах с большим количеством рыб и живых кораллов и если повезет увидите настоящих скатов манта. Так же полюбуетесь на прекрасные виды острова Пенида, проследуете мимо «Хол ин рок» (скалы с отверстием), порыбачите и конечно понежитесь на пляжах райских островов.
Что входит
оборудование для рыбалки и снорклинга
полотенца
ланч-боксы (клубный сендвич, фруктовая нарезка)
прохладительные напитки
страховка
трансфер из отеля и обратно в отель.
Начало и место завершения
🚩 по договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.