Лучший вариант отдыха для семьи или небольшой компании — «День в Индийском океане». Эта программа была разработана лично нами с замечательным представителем острова Бали — Неоном. на быстроходном и комфортабельном катере вы отправитесь к красивым островам Пенида, Лембонган и Ченинган. Вдоволь поплавайте с масками на самых лучших сайтах с большим количеством рыб и живых кораллов и если повезет увидите настоящих скатов манта. Так же полюбуетесь на прекрасные виды острова Пенида, проследуете мимо «Хол ин рок» (скалы с отверстием), порыбачите и конечно понежитесь на пляжах райских островов.