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День в Индийском океане

Ольга Б.
Ольга Б. – Гид из Бали
День в Индийском океане
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $600 за экскурсию

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День в Индийском океане
День в Индийском океане

Что вы увидите

  • о. Нуса Пенида
  • о. Лембонган
  • манта пойнт (если будут позволять погодные условия)
Лучший вариант отдыха для семьи или небольшой компании — «День в Индийском океане». Эта программа была разработана лично нами с замечательным представителем острова Бали — Неоном. на быстроходном и комфортабельном катере вы отправитесь к красивым островам Пенида, Лембонган и Ченинган. Вдоволь поплавайте с масками на самых лучших сайтах с большим количеством рыб и живых кораллов и если повезет увидите настоящих скатов манта. Так же полюбуетесь на прекрасные виды острова Пенида, проследуете мимо «Хол ин рок» (скалы с отверстием), порыбачите и конечно понежитесь на пляжах райских островов.
Что входит
  • оборудование для рыбалки и снорклинга
  • полотенца
  • ланч-боксы (клубный сендвич, фруктовая нарезка)
  • прохладительные напитки
  • страховка
  • трансфер из отеля и обратно в отель.
Начало и место завершения
🚩 по договорённости
День в Индийском океане
День в Индийском океане
День в Индийском океане

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Б.
Ольга Б.
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