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Джип-сафари на вулкан Батур

Ольга Б.
Ольга Б. – Гид из Бали
Бали — настоящий рай на Земле.

Этот мир затягивает каждого, кто хоть раз здесь побывал.

На острове 🏝️ есть все для идеального отдыха — яркое солнце ☀️, теплое море 🌊 и изумительная природа.

Изучением последнего пункта мы и займемся! Вместе со мной вы встретите рассвет на вершине вулкана Батур и искупаетесь в терпальных источниках после длинного дня.
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Джип-сафари на вулкан Батур
Джип-сафари на вулкан Батур

Что вы увидите

  • вулкан Батур
  • смотровая площадка на вулканы Абанг и Агунг
  • старинный храм
  • горячие источники
  • рисовые террасы Джатилувих
Если хотите разнообразить свой пляжный 🏖️ отдых на Бали и увидеть потрясающие места - приглашаем вас в самый центр острова на запоминающееся джип-сафари на вулкан Батур.
Вы насладитесь потрясающими видами на одну из самых больших вулканических кальдер в Азии, проедите на джипе по застывшей лаве и поднимитесь на нем на максимально возможную высоту вулкана. Встретите незабываемый рассвет, согреваясь горячим чаем или кофе и искупаетесь в термальных источниках. Проезжая традиционный балийские деревушки, остановитесь и посетите старинный индуистский храм. Обед вас ожидает в местном ресторане с видом на вулкан Агунг.
Также вам будет предложено купание на термальных источниках, вы полюбуетесь на изумрудные рисовые террасы, а также почувствуете атмосферу мистического места в лесу 🌲 среди статуй духов.
Что входит
  • трансфер из отеля и обратно
  • поездка на джипе по маршруту
  • подъем на вулкан Батур
  • легкий завтрак на вулкане
  • купание в горячих источниках
  • обед в местном кафе
  • местный русскоговорящий гид
  • все входные билеты и платы
  • питьевая вода
Начало и место завершения
🚩 на лобби отеля
Джип-сафари на вулкан Батур
Джип-сафари на вулкан Батур
Джип-сафари на вулкан Батур
Джип-сафари на вулкан Батур

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга Б.
Ольга Б.
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