Если хотите разнообразить свой пляжный 🏖️ отдых на Бали и увидеть потрясающие места - приглашаем вас в самый центр острова на запоминающееся джип-сафари на вулкан Батур.

Вы насладитесь потрясающими видами на одну из самых больших вулканических кальдер в Азии, проедите на джипе по застывшей лаве и поднимитесь на нем на максимально возможную высоту вулкана. Встретите незабываемый рассвет, согреваясь горячим чаем или кофе и искупаетесь в термальных источниках. Проезжая традиционный балийские деревушки, остановитесь и посетите старинный индуистский храм. Обед вас ожидает в местном ресторане с видом на вулкан Агунг.

Также вам будет предложено купание на термальных источниках, вы полюбуетесь на изумрудные рисовые террасы, а также почувствуете атмосферу мистического места в лесу 🌲 среди статуй духов.