Если вам надоел шумный и многолюдный Бали, если вы хотите тишины, уединения, прекрасный пейзажей и живописных пляжей, но не хочется уезжать куда-то далеко, предлагаю обратить свое внимание на соседней остров 🏝️ Ломбок.
Дорога с Бали займет не очень много времени: 1, 5 часа на скоростном катере или 30 минут на самолете ✈️ - и вот вы уже на этом прекрасном острове. Очень часто его сравнивают с Бали, но таким, какой он был лет 40-50 назад. Прекрасная природа, пустынные дороги, величественный вулкан Ринджани и разнообразные пляжи на любой вкус. И здесь менее дождливо, чем на Бали.
Кроме этого, Ломбок богат и на интересные места и достопримечательности 🏛️, а приветливые и улыбающиеся люди добавляют колорита этому замечательному острову.
Что посмотреть на Ломбоке:
- великолепные пляжи с белым песком на юге
- водный парк 🌳 Нармада - это большой ландшафтно-архитектурый комплекс с бассейнами для купания и другими интересными достопримечательностями, такими как: прекрасный индуистский храм Пура Келаса, фонтан ⛲ Молодости (местные жители верят, что вода из него способна даровать молодость и здоровье), множество озер и источников, берущих свое начало с горы ⛰️ Ринджани.
- знаменитый розовый пляж 🏖️ на юго-востоке острова, получивший такой необычный цвет благодаря кораллам
- прекрасные и впечатляющие водопады: Sendang Gile и Tiu Kelep
- традиционные деревни Sade, Rambitan и Сукарара. Жители этих деревень покажут гостям многовековые навыки ткачества, которые позволяют создавать роскошные ткани
- храмовый комплекс Пура Лингсар (Pura Lingsar), построенный в 1714 году – пожалуй самое священное место Ломбока. Храмовый комплекс служит сразу двум религиям: балийскому индуизму и трехразовому исламу «Векту Телу» (Wektu Telu), для каждого из которых на территории построен свой храм.
- Эти и другие достопримечательности Ломбока вы можете увидеть на наших индивидуальных экскурсиях с русской гидом.