Ольга Б.
Ольга Б. – Гид из Бали
Бали — самый популярный остров 🏝️ Индонезии.

Но если вы устали от шумного и многолюдного курорта — отправляйтесь на безмятежный остров Ломбок.

Здесь царит тишина и спокойствие.

Целый день вы будете наедине с природой — розовый пляж 🏖️, водопады в джунглях и водный парк 🌳.
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ЛОМБОК
ЛОМБОК

Что вы увидите

  • Ломбок
  • смотровая на вулкан Ринджани
  • водопады
  • пляжи с белым песком
Если вам надоел шумный и многолюдный Бали, если вы хотите тишины, уединения, прекрасный пейзажей и живописных пляжей, но не хочется уезжать куда-то далеко, предлагаю обратить свое внимание на соседней остров 🏝️ Ломбок.
Дорога с Бали займет не очень много времени: 1, 5 часа на скоростном катере или 30 минут на самолете ✈️ - и вот вы уже на этом прекрасном острове. Очень часто его сравнивают с Бали, но таким, какой он был лет 40-50 назад. Прекрасная природа, пустынные дороги, величественный вулкан Ринджани и разнообразные пляжи на любой вкус. И здесь менее дождливо, чем на Бали.
Кроме этого, Ломбок богат и на интересные места и достопримечательности 🏛️, а приветливые и улыбающиеся люди добавляют колорита этому замечательному острову.

Что посмотреть на Ломбоке:

  • великолепные пляжи с белым песком на юге
  • водный парк 🌳 Нармада - это большой ландшафтно-архитектурый комплекс с бассейнами для купания и другими интересными достопримечательностями, такими как: прекрасный индуистский храм Пура Келаса, фонтан ⛲ Молодости (местные жители верят, что вода из него способна даровать молодость и здоровье), множество озер и источников, берущих свое начало с горы ⛰️ Ринджани.
  • знаменитый розовый пляж 🏖️ на юго-востоке острова, получивший такой необычный цвет благодаря кораллам
  • прекрасные и впечатляющие водопады: Sendang Gile и Tiu Kelep
  • традиционные деревни Sade, Rambitan и Сукарара. Жители этих деревень покажут гостям многовековые навыки ткачества, которые позволяют создавать роскошные ткани
  • храмовый комплекс Пура Лингсар (Pura Lingsar), построенный в 1714 году – пожалуй самое священное место Ломбока. Храмовый комплекс служит сразу двум религиям: балийскому индуизму и трехразовому исламу «Векту Телу» (Wektu Telu), для каждого из которых на территории построен свой храм.
  • Эти и другие достопримечательности Ломбока вы можете увидеть на наших индивидуальных экскурсиях с русской гидом.
Что входит
  • индивидуальный автомобиль минивен с водителем
  • услуги русского гида
Что не входит
  • все входные билеты на достопримечательности и питание оплачивается дополнительно
Начало и место завершения
🚩 на лобби отеля
ЛОМБОК
ЛОМБОК
ЛОМБОК
ЛОМБОК
ЛОМБОК

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Б.
Ольга Б.
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