Если вам надоел шумный и многолюдный Бали, если вы хотите тишины, уединения, прекрасный пейзажей и живописных пляжей, но не хочется уезжать куда-то далеко, предлагаю обратить свое внимание на соседней остров 🏝️ Ломбок.

Дорога с Бали займет не очень много времени: 1, 5 часа на скоростном катере или 30 минут на самолете ✈️ - и вот вы уже на этом прекрасном острове. Очень часто его сравнивают с Бали, но таким, какой он был лет 40-50 назад. Прекрасная природа, пустынные дороги, величественный вулкан Ринджани и разнообразные пляжи на любой вкус. И здесь менее дождливо, чем на Бали.

Кроме этого, Ломбок богат и на интересные места и достопримечательности 🏛️, а приветливые и улыбающиеся люди добавляют колорита этому замечательному острову.

Что посмотреть на Ломбоке: