Если Вы впервые посетили остров 🏝️, то эта экскурсия ⛳ именно для Вас. За один день вы познакомитесь со всеми сторонами жизни балийцев. Посетите настоящий балийский дом и один из действующих балийских храмов. В течение целого дня вы узнаете о традиционных балийских ремеслах, о том как растет рис, кофе, тропические фрукты 🍉 и специи. Откроете для себя тайну самого дорогого в мире кофе — кофе Лувак. Так же насладитесь незабываемыми видами вулканов, рисовых террас, влажных тропических лесов. В завершении возможно расслабиться в горячих источниках у подножья вулкана Батур.

Маршрут: деревни мастеров (традиционные мастерские по изготовлению изделий из серебра и дерева, а также батик), храм Пура Деса Батуан, кофейные плантации (тропический сад экзотических растений и фруктов 🍎, в котором можно бесплатно продегустировать различные сорта чая и кофе, а также знаменитого зверька, производящего самый дорогой кофе в мире - Лувака), красивейшие 🤩 рисовые террасы Тегалаланг, Кинтамани (смотровая площадка на вулкан и озеро Батур. Там же можно и пообедать в ресторанчике с видом на вулкан), купание в горячих источниках у подножия вулкана Батур.