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Обзорная автомобильная экскурсия по острову Бали

Ольга Б.
Ольга Б. – Гид из Бали
Вы познакомитесь с главными особенностями Бали — жизненным укладом коренного населения, традиционными ремеслами и сельским хозяйством.

Мы посетим действующий индуистский храм и полюбуемся живописной природой острова со смотровой площадки.

Увидите рисовые террасы, попробуете знаменитый балийский кофе и искупаетесь в горячем источнике у подножья вулкана.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $115 за экскурсию

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Обзорная автомобильная экскурсия по острову Бали
Обзорная автомобильная экскурсия по острову Бали

Что вы увидите

  • деревни мастеров (традиционные мастерские по изготовлению изделий из серебра и дерева, а также батик)
  • храм Пура Деса Батуан
  • кофейные плантации (тропический сад экзотических растений и фруктов, в котором можно бесплатно продегустировать различные сорта чая и кофе увидите знаменитого зверька лувака, производящего самый дорогой кофе в мире)
  • красивейшие рисовые террасы Тегалаланг, Кинтамани (смотровая площадка на вулкан и озеро Батур. Там же можно и пообедать в ресторанчике с видом на вулкан)
  • купание в горячих источниках у подножия вулкана Батур.
Если Вы впервые посетили остров 🏝️, то эта экскурсия ⛳ именно для Вас. За один день вы познакомитесь со всеми сторонами жизни балийцев. Посетите настоящий балийский дом и один из действующих балийских храмов. В течение целого дня вы узнаете о традиционных балийских ремеслах, о том как растет рис, кофе, тропические фрукты 🍉 и специи. Откроете для себя тайну самого дорогого в мире кофе — кофе Лувак. Так же насладитесь незабываемыми видами вулканов, рисовых террас, влажных тропических лесов. В завершении возможно расслабиться в горячих источниках у подножья вулкана Батур.
Маршрут: деревни мастеров (традиционные мастерские по изготовлению изделий из серебра и дерева, а также батик), храм Пура Деса Батуан, кофейные плантации (тропический сад экзотических растений и фруктов 🍎, в котором можно бесплатно продегустировать различные сорта чая и кофе, а также знаменитого зверька, производящего самый дорогой кофе в мире - Лувака), красивейшие 🤩 рисовые террасы Тегалаланг, Кинтамани (смотровая площадка на вулкан и озеро Батур. Там же можно и пообедать в ресторанчике с видом на вулкан), купание в горячих источниках у подножия вулкана Батур.
Что входит
  • Индивидуальный автомобиль минивэн вместимостью 4-6 чел
  • англоговорящий водитель
  • отличный русскоговорящий гид
Начало
🚩 в отеле
Место завершения
🏁 Ваш отель
Обзорная автомобильная экскурсия по острову Бали
Обзорная автомобильная экскурсия по острову Бали
Обзорная автомобильная экскурсия по острову Бали
Обзорная автомобильная экскурсия по острову Бали
Обзорная автомобильная экскурсия по острову Бали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Б.
Ольга Б.
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