Кинтамани (смотровая площадка на вулкан и озеро Батур)
Приглашаю вас на одну из самых интересных и ярких экскурсий по острову. За один день вы увидите все самое интересное и познакомитесь с историей 📖, культурой и жителями этого прекрасного острова. С нашей замечательной гидом вы посетите:
лес обезьян: очень живописный парк 🌳 среди джунглей, в котором живут забавные обезьянки. Также здесь расположены древние храмы и статуи, колоритные балийские мостики среди свисающих лиан
храм святой воды Тирта Эмпул: древний храм построенный на месте священных источников, которые очищают душу и тело, исцеляют от болезней и приносят гармонию в жизнь человека
водопад Тегенунган: необычайно красивый и мощный водопад, окруженный горами и тропическим лесом
кофейные плантации: тропический сад экзотических растений, фруктов 🍎 и специй, в котором можно бесплатно продегустировать различные сорта чая и кофе, а также увидеть знаменитого зверька, производящего самый дорогой кофе в мире - Лувака
рисовые террасы Тегалаланг: одни из самых красивых 🤩 на острове 🏝️. Вы полюбуетесь изумрудной зеленью просторных ступенчатых террас, узнаете как растет рис, а также сможете прогуляться 👣 по ним и сделать впечатляющие фотографии
вулкан и озеро Батур - одно из самых впечатляющих мест Бали, туда открывается завораживающий вид на кальдеру древнего вулкана и озеро, расположенное в его кратере.
Что входит
индивидуальный автомобиль минивен с водителем
услуги русскоговорящей гида
Что не входит
входные билеты по программе
обед
Начало
🚩 на ресепшен отеля
Место завершения
🏁 ресепшен отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.