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Обзорная по Бали до вулкана Батур

Ольга Б.
Ольга Б. – Гид из Бали
Приглашаю вас на одну из самых интересных и ярких экскурсий по индонезийскому острову Бали.

За один день вы увидите все самое интересное и познакомитесь с историей 📖, культурой и жителями этого прекрасного острова.

Вы побываете в джунглях и познакомитесь с местными обезьянками, увидите знаменитые древние храмы, а также посетите уникальные кофейные плантации и рисовые террасы.

Но главное мы оставим на самый конец нашего путешествия — это поездка к действующему вулкану и озеру Батур.
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Обзорная по Бали до вулкана Батур
Обзорная по Бали до вулкана Батур

Что вы увидите

  • лес обезьян в Убуде
  • храм Тирта Эмпул
  • водопад Тегенунган
  • кофейные плантации
  • рисовые террасы Тегалаланг
  • Кинтамани (смотровая площадка на вулкан и озеро Батур)

Приглашаю вас на одну из самых интересных и ярких экскурсий по острову. За один день вы увидите все самое интересное и познакомитесь с историей 📖, культурой и жителями этого прекрасного острова. С нашей замечательной гидом вы посетите:

  • лес обезьян: очень живописный парк 🌳 среди джунглей, в котором живут забавные обезьянки. Также здесь расположены древние храмы и статуи, колоритные балийские мостики среди свисающих лиан
  • храм святой воды Тирта Эмпул: древний храм построенный на месте священных источников, которые очищают душу и тело, исцеляют от болезней и приносят гармонию в жизнь человека
  • водопад Тегенунган: необычайно красивый и мощный водопад, окруженный горами и тропическим лесом
  • кофейные плантации: тропический сад экзотических растений, фруктов 🍎 и специй, в котором можно бесплатно продегустировать различные сорта чая и кофе, а также увидеть знаменитого зверька, производящего самый дорогой кофе в мире - Лувака
  • рисовые террасы Тегалаланг: одни из самых красивых 🤩 на острове 🏝️. Вы полюбуетесь изумрудной зеленью просторных ступенчатых террас, узнаете как растет рис, а также сможете прогуляться 👣 по ним и сделать впечатляющие фотографии
  • вулкан и озеро Батур - одно из самых впечатляющих мест Бали, туда открывается завораживающий вид на кальдеру древнего вулкана и озеро, расположенное в его кратере.
Что входит
  • индивидуальный автомобиль минивен с водителем
  • услуги русскоговорящей гида
Что не входит
  • входные билеты по программе
  • обед
Начало
🚩 на ресепшен отеля
Место завершения
🏁 ресепшен отеля
Обзорная по Бали до вулкана Батур
Обзорная по Бали до вулкана Батур
Обзорная по Бали до вулкана Батур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Б.
Ольга Б.
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