Ольга Б. – Гид из Бали

Приглашаю вас на одну из самых интересных и ярких экскурсий по индонезийскому острову Бали.



За один день вы увидите все самое интересное и познакомитесь с историей 📖, культурой и жителями этого прекрасного острова.



Вы побываете в джунглях и познакомитесь с местными обезьянками, увидите знаменитые древние храмы, а также посетите уникальные кофейные плантации и рисовые террасы.



Но главное мы оставим на самый конец нашего путешествия — это поездка к действующему вулкану и озеру Батур.