АриКетут проводит ещё 6 экскурсий

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Плавание с дельфинами

АриКетут
АриКетут – Гид из Бали
Предлагаем вам испытать незабываемые ощущения, поплавав на Бали с приветливыми и веселыми дельфинами! Купание с дельфинами интересно и полезно для людей всех возрастов.

Дельфины 🐬 с радостью покатают и поиграются с вами, а также покажут уникальную шоу программу.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 0.3 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $125 за экскурсию

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Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами
Именно для того, чтобы забыть о грузе проблем и насладиться общением с самыми дружелюбными созданиями на свете – дельфинами, мы и приглашаем вас, посетить отель 🏨 «Ловина», находящийся в северной части Бали.
Здесь бассейн с водой из океана, для комфорта дельфинов 🐬, этих невероятных друзей человека. Они любят общение с людьми и с удовольствием поплавают рядом с вами и поиграются и покатают вас. После общения с новыми друзьями можно посмотреть гала-шоу с их участием.
День будет незабываемым!
Что входит
  • Входной билет
  • Обед
  • Приветственный напиток
  • Сертификат
  • Фото с дельфинами
  • Инструктор
  • Душ
  • Страховка.
Что не входит
  • трансфер - 40$ за машину с любого района
Начало
🚩 по договоренности с гидом
Место завершения
🏁 по договоренности
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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АриКетут
АриКетут
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