АриКетут проводит ещё 6 экскурсий

Именно для того, чтобы забыть о грузе проблем и насладиться общением с самыми дружелюбными созданиями на свете – дельфинами, мы и приглашаем вас, посетить отель 🏨 «Ловина», находящийся в северной части Бали.
Здесь бассейн с водой из океана, для комфорта дельфинов 🐬, этих невероятных друзей человека. Они любят общение с людьми и с удовольствием поплавают рядом с вами и поиграются и покатают вас. После общения с новыми друзьями можно посмотреть гала-шоу с их участием.
День будет незабываемым!
Что входит
Входной билет
Обед
Приветственный напиток
Сертификат
Фото с дельфинами
Инструктор
Душ
Страховка.
Что не входит
трансфер - 40$ за машину с любого района
Начало
🚩 по договоренности с гидом
Место завершения
🏁 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.