АриКетут проводит ещё 6 экскурсий

Именно для того, чтобы забыть о грузе проблем и насладиться общением с самыми дружелюбными созданиями на свете – дельфинами, мы и приглашаем вас, посетить отель 🏨 «Ловина», находящийся в северной части Бали.

Здесь бассейн с водой из океана, для комфорта дельфинов 🐬, этих невероятных друзей человека. Они любят общение с людьми и с удовольствием поплавают рядом с вами и поиграются и покатают вас. После общения с новыми друзьями можно посмотреть гала-шоу с их участием.

День будет незабываемым!