АриКетут проводит ещё 6 экскурсий

Деревня Амед находится в одноименном районе в северо-восточной части острова Бали в нескольких минутах езды от деревни Туламбен. Дайвинг в Амеде подойдет для дайверов всех категорий. Погружения происходят с лодки или с пляжа на глубину 4-50 метров. Видимость может составлять до 25 метров, течение слабое, температура воды около 30.

В водах Амеда Вас ждет два дайв-сайта: Риф Уйях (Uyah Reef) и Риф Цемелук (Cemeluk), на которых можно увидеть множество экзотических рыб, таких как рыбу-попугая, рыбу-единорога, рыбу-триггер, рыбу-хирурга, небольших рифовых акул, морских звезд, кораллы, губки и множество другой подводной флоры и фауны. Амед пользуется популярностью не только у дайверов, но и у любителей поплавать с маской и трубкой, так как многие виды рыб можно увидеть уже на малой глубине.

Риф Уйях (Uyah Reef)

Чтобы добраться до этого дайв сайта, придется плыть около 15 минут на арендованной лодке ⚓. Лучше всего погружаться в районе стены, уходящей на глубину 50 метров.

Риф Чемелук (Cemeluk)

Лучшее местопогружения рифовая стена около 45 метров. Добраться до нее на лодке можно за 5 минут.