АриКетут проводит ещё 6 экскурсий

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Погружение на рифе Амед

АриКетут
АриКетут – Гид из Бали
В водах Амеда Вас ждет два дайв-сайта: Риф Уйях (Uyah Reef) и Риф Чемелук (Cemeluk)
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $185 за человека

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Погружение на рифе Амед
Погружение на рифе Амед
Деревня Амед находится в одноименном районе в северо-восточной части острова Бали в нескольких минутах езды от деревни Туламбен. Дайвинг в Амеде подойдет для дайверов всех категорий. Погружения происходят с лодки или с пляжа на глубину 4-50 метров. Видимость может составлять до 25 метров, течение слабое, температура воды около 30.
В водах Амеда Вас ждет два дайв-сайта: Риф Уйях (Uyah Reef) и Риф Цемелук (Cemeluk), на которых можно увидеть множество экзотических рыб, таких как рыбу-попугая, рыбу-единорога, рыбу-триггер, рыбу-хирурга, небольших рифовых акул, морских звезд, кораллы, губки и множество другой подводной флоры и фауны. Амед пользуется популярностью не только у дайверов, но и у любителей поплавать с маской и трубкой, так как многие виды рыб можно увидеть уже на малой глубине.
Риф Уйях (Uyah Reef)
Чтобы добраться до этого дайв сайта, придется плыть около 15 минут на арендованной лодке ⚓. Лучше всего погружаться в районе стены, уходящей на глубину 50 метров.
Риф Чемелук (Cemeluk)
Лучшее местопогружения рифовая стена около 45 метров. Добраться до нее на лодке можно за 5 минут.
Что входит
  • англоговорящий инструктор
  • трансфер
  • оборудование
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Погружение на рифе Амед
Погружение на рифе Амед
Погружение на рифе Амед

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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АриКетут
АриКетут
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