АриКетут
АриКетут – Гид из Бали
Тур начинается с деревни, под названием Asahpanji (около Bedugul).

После небольшого брифинга от инструктора-проводника начинается поход в джунгли.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $85 за человека

    Заказать экскурсию
Поход в джунгли
Поход в джунгли
Тур начинается с деревни, под названием Asahpanji (около Bedugul). После небольшого брифинга от инструктора-проводника, можно стартовать. Обычно путешествие начинается в 10 часов утра. В пути по тропическому лесу 🌲 вам встретится множество экзотических животных, таких как бабирус, казуары, обезьяны и многие другие. Путешествие продолжается чуть больше 2-х (приблизительно 2-2, 5 ч) часов до деревушки Gemulak. Там вас будут ожидать прохладная минеральная вода, холодное полотенце, долгожданный отдых и вкусный обед.
Что входит
  • трансфер
  • обед
  • страховка
  • инструктор-проводник
  • снаряжение.
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Bali
Место завершения
🏁 Gemulak

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
АриКетут
АриКетут
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

АриКетут проводит ещё 6 экскурсий

Подъем на вулкан Батур
$125
7 часов
Подъем на вулкан Батур
Дайвинг
$120
3 часа
Дайвинг
Рыбалка
$130
3.5 часа
Рыбалка
Индивидуальная экскурсия по восточной части Бали
$110
12 часов
Индивидуальная экскурсия по восточной части Бали
2 в 1: круиз на яхте и прогулка по дну в скафандре
$125
3 часа
2 в 1: круиз на яхте и прогулка по дну в скафандре
Круиз на остров Лембонган на яхте «Баунти»
$120
6 часов
Круиз на остров Лембонган на яхте «Баунти»

Еще несколько необычных экскурсий в Бали

Путешествие в аутентичный Убуд
скидка60%
230
$92
9 часов
Путешествие в аутентичный Убуд
187 отзывов
Посетить Лес обезьян, храм Батуан, рисовые террасы, кофейные плантации и вулкан Батур
Джип-приключение на вулкане Батур
$130
11 часов
Джип-приключение на вулкане Батур
135 отзывов
Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
Самые классные места Бали за один день
От $216
8 часов
Самые классные места Бали за один день
124 отзыва
Открыть многогранность Бали в авто-туре по его священным и природным богатствам
Символы Бали
От $216
8 часов
Символы Бали
57 отзывов
Проникнуться балийским изобилием и почувствовать свое единение с островом
Сердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски Убуда
$60
10 часов
Сердце Бали: живописные плантации, Лес обезьян и краски Убуда
45 отзывов
Насладиться природой острова, погрузиться в индонезийскую культуру и увидеть рукотворные памятники
В мире животных на Бали
$55
8 часов
В мире животных на Бали
25 отзывов
Путешествие по паркам и заповедникам острова