АриКетут проводит ещё 6 экскурсий

Тур начинается с деревни, под названием Asahpanji (около Bedugul). После небольшого брифинга от инструктора-проводника, можно стартовать. Обычно путешествие начинается в 10 часов утра. В пути по тропическому лесу 🌲 вам встретится множество экзотических животных, таких как бабирус, казуары, обезьяны и многие другие. Путешествие продолжается чуть больше 2-х (приблизительно 2-2, 5 ч) часов до деревушки Gemulak. Там вас будут ожидать прохладная минеральная вода, холодное полотенце, долгожданный отдых и вкусный обед.