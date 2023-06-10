По вулканическим ландшафтамГлавным пунктом нашей насыщенной программы станет вулкан Батур, расположенный в красивейших горах Бали. Здесь мы преодолеем тернистый, но увлекательный путь по старой кальдере (котловану, образованному в результате обрушения вулкана) и полюбуемся на незабываемые пейзажи района Кинтамани. Горячие источники, рисовые террасы и кофе лювакТермальные источники, особенно с видом на крупнейшее в мире кратерное озеро Батур, — хороший способ отдохнуть после тяжелого пути. Восстановив силы, мы отправимся в небольшую деревню Тегалаланг. Здесь расположились изумрудные рисовые террасы и тропические плантации. В ходе прогулки по деревне у вас будет возможность продегустировать несколько сортов баллийского чая и кофе — даже знаменитый кофе лювак. Дополнит наши впечатления поездка к водопаду Тегенунган, спрятанному среди джунглей.

При желании на обратном пути мы можем сделать остановку в деревне ремесленников, где создают различные украшения, а также каменные и деревянные поделки. Важная информацияВозьмите с собой воду, перекус и деньги для дополнительных затрат. Надевайте удобную одежду и обувь.