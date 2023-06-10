Приключения на вулкане Батур

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Разбавьте пляжный отдых на Бали авантюрным приключением на вулкане Батур! Мы отправимся покорять дороги из застывшей лавы, сделаем остановки на фотогеничных локациях, искупаемся в горячих источниках, попробуем сорта баллийского чая и кофе в уютной деревне. Вы узнаете интересные факты о традициях Бали и получите заряд положительных эмоций и впечатлений!
Приключения на вулкане Батур
Приключения на вулкане Батур
Приключения на вулкане Батур
Приключения на вулкане Батур
Приключения на вулкане Батур
Приключения на вулкане Батур
Ближайшие даты:
11
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Что вас ожидает:

  • Вулкан Батур
  • Озеро Батур при посещении термальных источников
  • Деревня Тегалаланг
  • Водопад Тегенунган
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По вулканическим ландшафтамГлавным пунктом нашей насыщенной программы станет вулкан Батур, расположенный в красивейших горах Бали. Здесь мы преодолеем тернистый, но увлекательный путь по старой кальдере (котловану, образованному в результате обрушения вулкана) и полюбуемся на незабываемые пейзажи района Кинтамани. Горячие источники, рисовые террасы и кофе лювакТермальные источники, особенно с видом на крупнейшее в мире кратерное озеро Батур, — хороший способ отдохнуть после тяжелого пути. Восстановив силы, мы отправимся в небольшую деревню Тегалаланг. Здесь расположились изумрудные рисовые террасы и тропические плантации. В ходе прогулки по деревне у вас будет возможность продегустировать несколько сортов баллийского чая и кофе — даже знаменитый кофе лювак. Дополнит наши впечатления поездка к водопаду Тегенунган, спрятанному среди джунглей.
При желании на обратном пути мы можем сделать остановку в деревне ремесленников, где создают различные украшения, а также каменные и деревянные поделки. Важная информацияВозьмите с собой воду, перекус и деньги для дополнительных затрат. Надевайте удобную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном транспорте с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Обговаривается с гидом по телефону
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Возьмите с собой воду
  • Перекус и деньги для дополнительных затрат. Надевайте удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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