АриКетут проводит ещё 6 экскурсий

Если любите экстремальный отдых и путешествия с адреналином, если валяться на диване - это не для вас, то сплав на рафте отлично подойдет для вашего досуга. Хотите увидеть Бали во всей красе – выбирайте рафтинг 🚣 по Telaga Waja River.
Четырнадцать незабываемых километров в компании природы джунглей и ее жителей, суровые скалы и прекрасные водопады. Это все можно увидеть в путешествии. Длительность поездки занимает половину дня. Вас будут сопровождать опытные инструктора, которые знают свое дело.
Время пик апа (в зависимости от района):
Утренний: 07. 30 - 9. 30
Дневной: 10. 30 - 12. 30
Место окончания:
Ваш отель
Что входит
Трансфер
Обед
Страховка (50 000$)
Инструктор
Экипировка
Полотенце.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.