АриКетут проводит ещё 6 экскурсий

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Рафтинг: сплав по горной реке

АриКетут
АриКетут – Гид из Бали
Четырнадцать незабываемых километров в компании природы джунглей и ее жителей, суровые скалы и прекрасные водопады.

Это все можно увидеть в путешествии.

Длительность поездки занимает половину дня.

Вас будут сопровождать опытные инструктора, которые знают свое дело.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $60 за человека

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Рафтинг: сплав по горной реке
Рафтинг: сплав по горной реке
Если любите экстремальный отдых и путешествия с адреналином, если валяться на диване - это не для вас, то сплав на рафте отлично подойдет для вашего досуга. Хотите увидеть Бали во всей красе – выбирайте рафтинг 🚣‍ по Telaga Waja River.
Четырнадцать незабываемых километров в компании природы джунглей и ее жителей, суровые скалы и прекрасные водопады. Это все можно увидеть в путешествии. Длительность поездки занимает половину дня. Вас будут сопровождать опытные инструктора, которые знают свое дело.

Время пик апа (в зависимости от района):

    Утренний: 07. 30 - 9. 30
    Дневной: 10. 30 - 12. 30

    Место окончания:

      Ваш отель
      Что входит
      • Трансфер
      • Обед
      • Страховка (50 000$)
      • Инструктор
      • Экипировка
      • Полотенце.
      Начало и место завершения
      🚩 ваш отель
      Рафтинг: сплав по горной реке
      Рафтинг: сплав по горной реке
      Рафтинг: сплав по горной реке

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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      АриКетут
      АриКетут
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