АриКетут проводит ещё 6 экскурсий

Если любите экстремальный отдых и путешествия с адреналином, если валяться на диване - это не для вас, то сплав на рафте отлично подойдет для вашего досуга. Хотите увидеть Бали во всей красе – выбирайте рафтинг 🚣‍ по Telaga Waja River.

Четырнадцать незабываемых километров в компании природы джунглей и ее жителей, суровые скалы и прекрасные водопады. Это все можно увидеть в путешествии. Длительность поездки занимает половину дня. Вас будут сопровождать опытные инструктора, которые знают свое дело.

Время пик апа (в зависимости от района):

Утренний: 07. 30 - 9. 30

Дневной: 10. 30 - 12. 30

Место окончания:

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