Лучший вариант тура для всех тех, кто хочет прогуляться по джунглям.
Вас ждет встреча с тремя красивейшими водопадами острова, посещение «храма на воде» Улун Дану на озере Братан и смотровая площадка в живописнейшем месте между двух озер.
Вас ждет встреча с тремя красивейшими водопадами острова, посещение «храма на воде» Улун Дану на озере Братан и смотровая площадка в живописнейшем месте между двух озер.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Семикул и скрытый водопад
Мы отправимся на север острова, где в тени густой тропической зелени и нетронутой природы расположен самый высокий водопад Бали — Секумпул. Мы пройдем к нему от ближайшей деревни по удобной тропе, по пути сделаем несколько фотостопов на специально оборудованных площадках и в беседках. Чтобы выйти к водопаду мы пересечем вброд ручей и увидим, как стремительные потоки воды с шумом срываются вниз с высоты 80 метров в небольшой естественный бассейн. Воздух здесь наполнен мельчайшими водными каплями, которые, искрясь в лучах солнца создают эффект множества радуг. Фотоохота на радугу — любимое развлечение всех оказавшихся здесь туристов. «Выйти сухим из воды» у вас точно не получится, к водопаду лучше идти в купальнике, захватив с собой полотенца. Позаботьтесь о защите своей техники от воды! Ощутите силу и мощь этого места, оно точно западет в душу всем любителям дикой природы. Далее нас ждет приятная прогулка к малоизвестному, но не менее прекрасному скрытому водопаду, расположившемуся совсем неподалеку.
Фиджи
Третий водопад — Фиджи. Он очень живописен, здесь мало туристов и масса возможностей сделать незабываемые фото на фоне водопада и буйной тропической зелени. Почувствуйте энергию этого места и унесите его частичку в своем сердце. На обратном пути от которого мы остановимся на смотровой площадке между двух озёр, с невероятными видами. Там расположились несколько локаций для фото и… там есть качели!
Храм на воде
Последней точкой на карте нашей экскурсии станет храм Пура Улун Дану Братан. В знак поклонения озерной богине, на священном озере Братан, служащим естественным резервуаром для орошения рисовых полей был построен храмовый комплекс. Это особое место для жителей острова. Его изображение размещено на банкноте в 50 000 рупий. Расположенный в окружении гор, лесов и бурной тропической зелени этот храм — одна из визитных карточек Бали. Многоуровневые крыши пагод храма гармонируют с окружающим пейзажем. Его так же называют «храмом на воде», из-за того, что вода при приливе вплотную подходит к постройкам, создавая иллюзию храма парящего над водой. Построенный по всем каноном индуистской архитектуры, комплекс состоит из пяти храмов. Это сакральное место, здесь проводятся религиозные обряды и свадьбы, здесь читают молитвы и приносят подношения. Доступ туристам открыт во все храмы, кроме главного. Важная информация:
- Возьмите с собой: крем от загара, головные уборы, купальные принадлежности, удобную закрытую обувь (которую можно намочить, желательно кроссовки).
- Позаботьтесь о защите своей техники от воды.
Экскурсия проходит ежедневно, начало в 8:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|от $58
|• Дети 4-11 лет
|$60
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Пура Улан Дану Братан
- Cмотровая площадка между озёр близнецов
- Водопады Секумпул, Фиджи и скрытый водопад
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля
Завершение: После экскурсии вы вернетесь обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит ежедневно, начало в 8:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- В день экскурсии гид встретит вас в лобби вашего отеля
- Возьмите с собой: крем от загара, головные уборы, купальные принадлежности, удобную закрытую обувь (которую можно намочить, желательно кроссовки) Приятного отдыха
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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