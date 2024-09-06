Семикул и скрытый водопад

Мы отправимся на север острова, где в тени густой тропической зелени и нетронутой природы расположен самый высокий водопад Бали — Секумпул. Мы пройдем к нему от ближайшей деревни по удобной тропе, по пути сделаем несколько фотостопов на специально оборудованных площадках и в беседках. Чтобы выйти к водопаду мы пересечем вброд ручей и увидим, как стремительные потоки воды с шумом срываются вниз с высоты 80 метров в небольшой естественный бассейн. Воздух здесь наполнен мельчайшими водными каплями, которые, искрясь в лучах солнца создают эффект множества радуг. Фотоохота на радугу — любимое развлечение всех оказавшихся здесь туристов. «Выйти сухим из воды» у вас точно не получится, к водопаду лучше идти в купальнике, захватив с собой полотенца. Позаботьтесь о защите своей техники от воды! Ощутите силу и мощь этого места, оно точно западет в душу всем любителям дикой природы. Далее нас ждет приятная прогулка к малоизвестному, но не менее прекрасному скрытому водопаду, расположившемуся совсем неподалеку.

Фиджи

Третий водопад — Фиджи. Он очень живописен, здесь мало туристов и масса возможностей сделать незабываемые фото на фоне водопада и буйной тропической зелени. Почувствуйте энергию этого места и унесите его частичку в своем сердце. На обратном пути от которого мы остановимся на смотровой площадке между двух озёр, с невероятными видами. Там расположились несколько локаций для фото и… там есть качели!

Храм на воде

Последней точкой на карте нашей экскурсии станет храм Пура Улун Дану Братан. В знак поклонения озерной богине, на священном озере Братан, служащим естественным резервуаром для орошения рисовых полей был построен храмовый комплекс. Это особое место для жителей острова. Его изображение размещено на банкноте в 50 000 рупий. Расположенный в окружении гор, лесов и бурной тропической зелени этот храм — одна из визитных карточек Бали. Многоуровневые крыши пагод храма гармонируют с окружающим пейзажем. Его так же называют «храмом на воде», из-за того, что вода при приливе вплотную подходит к постройкам, создавая иллюзию храма парящего над водой. Построенный по всем каноном индуистской архитектуры, комплекс состоит из пяти храмов. Это сакральное место, здесь проводятся религиозные обряды и свадьбы, здесь читают молитвы и приносят подношения. Доступ туристам открыт во все храмы, кроме главного. Важная информация: