Восхождение на вулкан Агунг

Подняться с опытным проводником на самую высокую точку Бали и встретить на ней рассвет

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Агунг — действующий вулкан, расположенный на высоте 3142 метра.

По местным поверьям, на нем живут боги, он защищает остров от злых сил и является духовным центром Бали. Восхождение на Агунг — сложная задача. Путь к вершине проходит по густым джунглям и каменистым склонам. Но, поверьте, все усилия окупятся с первыми лучами солнца!
Восхождение на вулкан Агунг
Восхождение на вулкан Агунг
Восхождение на вулкан Агунг
Восхождение на вулкан Агунг
Восхождение на вулкан Агунг
Восхождение на вулкан Агунг
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Подъем на священный вулкан

В 10 вечера мы заедем за вами в отель и стартуем на машине к подножию вулкана. На парковке нас встретит местный гид-проводник, выдаст фонарики — и вы отправитесь с ним в путь. Покорение Агунга — непростое испытание даже для людей с отличной физической подготовкой. Треть пути вам предстоит подниматься по крутому каменистому склону под углом 45 градусов. Восхождение займет 4-6 часов и столько же спуск. Но рассвет на вершине вулкана стоит того! Вы увидите, как просыпается солнце, заглянете в кратер и насладитесь фантастическим видом на окрестности.

Организационные детали

  • Трансфер из отеля до подножия вулкана и обратно включен в стоимость
  • Я или мой брат будем сопровождать вас на трансфере. На треке с вами будет местный гид-проводник.
  • Это сложный трек для людей с очень хорошей физической подготовкой
  • Мы не рекомендуем совершать восхождение людям с болезнями суставов и сердца
  • Погода в кальдере вулкана непредсказуемая. Возможны туман, дождь и низкая видимость.
  • В стоимость включен небольшой завтрак на вершине на рассвете: чай, кофе, булочки и бананы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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