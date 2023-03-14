Агунг — действующий вулкан, расположенный на высоте 3142 метра. По местным поверьям, на нем живут боги, он защищает остров от злых сил и является духовным центром Бали. Восхождение на Агунг — сложная задача. Путь к вершине проходит по густым джунглям и каменистым склонам. Но, поверьте, все усилия окупятся с первыми лучами солнца!

Описание

Что вас ожидает

Подъем на священный вулкан

В 10 вечера мы заедем за вами в отель и стартуем на машине к подножию вулкана. На парковке нас встретит местный гид-проводник, выдаст фонарики — и вы отправитесь с ним в путь. Покорение Агунга — непростое испытание даже для людей с отличной физической подготовкой. Треть пути вам предстоит подниматься по крутому каменистому склону под углом 45 градусов. Восхождение займет 4-6 часов и столько же спуск. Но рассвет на вершине вулкана стоит того! Вы увидите, как просыпается солнце, заглянете в кратер и насладитесь фантастическим видом на окрестности.

Организационные детали