Путешествие на центральную Яву - место где происходили и происходят самые значимые события в истории 📖 Индонезии. Вам предоставится возможность посетить уникальные индуистские и буддийские храмы Прамбанан и Боробудур (восьмое чудо света), построенные в 8-9 веках правителями древнего государства Матарам. Посетите настоящий дворец султана в Джогджакарте и купальни Султана Таман Сари. Так же вы побываете в г. Соло, где сможете посетить храмы Четто и Сукух. Эти индуистские храмы являются одними из самых необычных достопримечательностей 🏛️, своей экзотичностью и загадочностью привлекающий немалое количество туристов. Весь храмовый комплекс относится к пятнадцатому веку н. э. и поражает сходство строений с пирамидами Майя, а выразительные каменные фигуры почему-то имеют скорее африканские черты лица.

Программа:

день 1

прилет в Джокъякарту, встреча в аэропорту русскоговорящим гидом и индивидуальная экскурсия ⛳ в г. Соло с посещением храмов Четто и Сукух. Переезд в отель 🏨 рядом с Боробудуром.

день 2: