Путешествие на центральную Яву - место где происходили и происходят самые значимые события в истории 📖 Индонезии. Вам предоставится возможность посетить уникальные индуистские и буддийские храмы Прамбанан и Боробудур (восьмое чудо света), построенные в 8-9 веках правителями древнего государства Матарам. Посетите настоящий дворец султана в Джогджакарте и купальни Султана Таман Сари. Так же вы побываете в г. Соло, где сможете посетить храмы Четто и Сукух. Эти индуистские храмы являются одними из самых необычных достопримечательностей 🏛️, своей экзотичностью и загадочностью привлекающий немалое количество туристов. Весь храмовый комплекс относится к пятнадцатому веку н. э. и поражает сходство строений с пирамидами Майя, а выразительные каменные фигуры почему-то имеют скорее африканские черты лица.
Программа:
день 1
прилет в Джокъякарту, встреча в аэропорту русскоговорящим гидом и индивидуальная экскурсия ⛳ в г. Соло с посещением храмов Четто и Сукух. Переезд в отель 🏨 рядом с Боробудуром.
день 2:
встреча рассвета в Боробудуре и далее посещение храма Мендут. После этого переезд на смотровую площадку на вулкан Мерапи, откуда далее вы проследуете в Джокьякарту, где посетите Дворец Султана, купальни Султана Таман Сари и храм Прамбанан.
По окончании экскурсии 🧭 гид увезет вас в аэропорт.
Что входит
Два дня экскурсий по маршруту на индивидуальном автомобиле с водителем и отличным русскоговорящим гидом
Что не входит
Авиабилеты
Все входные билеты на достопримечательности по маршруту
Питание
1 ночь в отеле
Начало и место завершения
🚩 аэропорт г. Джокъякарта
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.