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Загадочная Ява (2 дня)

Ольга Б.
Ольга Б. – Гид из Бали
Вас будет ждать увлекательная экскурсия ⛳ по загадочному острову.

Здесь вы увидите старинных храмы, больше похожие на пирамиды Майя, купальни и дворец султана и множество других удивительных достопримечательностей 🏛️.
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Загадочная Ява (2 дня)
Загадочная Ява (2 дня)

Что вы увидите

  • Боробудур
  • Прамбанан
  • Мендут
  • Дворец Султана Кератон
  • город Соло
  • вулкан Мерапи
  • храм Четто
  • храм Сукух
Путешествие на центральную Яву - место где происходили и происходят самые значимые события в истории 📖 Индонезии. Вам предоставится возможность посетить уникальные индуистские и буддийские храмы Прамбанан и Боробудур (восьмое чудо света), построенные в 8-9 веках правителями древнего государства Матарам. Посетите настоящий дворец султана в Джогджакарте и купальни Султана Таман Сари. Так же вы побываете в г. Соло, где сможете посетить храмы Четто и Сукух. Эти индуистские храмы являются одними из самых необычных достопримечательностей 🏛️, своей экзотичностью и загадочностью привлекающий немалое количество туристов. Весь храмовый комплекс относится к пятнадцатому веку н. э. и поражает сходство строений с пирамидами Майя, а выразительные каменные фигуры почему-то имеют скорее африканские черты лица.

Программа:

    день 1
    прилет в Джокъякарту, встреча в аэропорту русскоговорящим гидом и индивидуальная экскурсия ⛳ в г. Соло с посещением храмов Четто и Сукух. Переезд в отель 🏨 рядом с Боробудуром.

    день 2:

    • встреча рассвета в Боробудуре и далее посещение храма Мендут. После этого переезд на смотровую площадку на вулкан Мерапи, откуда далее вы проследуете в Джокьякарту, где посетите Дворец Султана, купальни Султана Таман Сари и храм Прамбанан.
    • По окончании экскурсии 🧭 гид увезет вас в аэропорт.
    Что входит
    • Два дня экскурсий по маршруту на индивидуальном автомобиле с водителем и отличным русскоговорящим гидом
    Что не входит
    • Авиабилеты
    • Все входные билеты на достопримечательности по маршруту
    • Питание
    • 1 ночь в отеле
    Начало и место завершения
    🚩 аэропорт г. Джокъякарта
    Загадочная Ява (2 дня)
    Загадочная Ява (2 дня)
    Загадочная Ява (2 дня)
    Загадочная Ява (2 дня)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ольга Б.
    Ольга Б.
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