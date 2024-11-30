Север Бали радикально отличается от шумного южного побережья. Это царство дикой горной природы, чарующих озёр и аутентичных деревень.
Приглашаю исследовать этот волшебный мир вместе! Вы посетите храм Улун Дану, полюбуетесь древними воротами Хандара и отправитесь в увлекательный трек к 80-метровому водопаду Секумпул. Обещаю, что Бали откроется вам по-новому.
Приглашаю исследовать этот волшебный мир вместе! Вы посетите храм Улун Дану, полюбуетесь древними воротами Хандара и отправитесь в увлекательный трек к 80-метровому водопаду Секумпул. Обещаю, что Бали откроется вам по-новому.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Описание экскурсии
Горы, водопады, озёра и балийский индуизм
Я покажу главные достопримечательности севера Бали и расскажу о внутренней жизни острова: его искусстве, религии, традициях и культуре. Вы увидите:
- Храм Улун Дану — мы осмотрим старинный действующий храм, живописно расположенный на озере Братан. На его примере я раскрою особенности балийского индуизма. Вы узнаете, что символизируют многоярусные пагоды, чем их украшают, зачем местные жители проводят церемонии и для кого они делают ежедневные подношения. А ещё я поделюсь историями о богине Деви Дану — покровительнице водных стихий.
- Ворота Хандара — вы оцените «расколотые ворота», ставшие одной из визитных карточек Бали. Расшифруете их сакральный смысл и полюбуетесь окружающими горными панорамами.
- Водопад Секумпул — мы посетим самый высокий и живописный водопад на Бали. Чтобы увидеть его, нужно совершить небольшой треккинг. Он проходит местами по ровной бетонированной дорожке, местами — по лестницам и ступенькам.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Улун Дану
- Ворота Хандара
- Водопад Секумпул
Что включено
- Проезд на комфортабельном транспорте
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Обговаривается с гидом по телефону
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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