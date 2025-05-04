В этой экскурсии есть все для того, чтобы сложить объемное впечатление об острове.Вы пройдете через причудливое ущелье с ручейком и свисающими над головой лианами; посетите священный лес, «где живет много

диких обезьян»; познакомитесь с традиционными верованиями в почитаемых балийских храмах; узнаете о рисовой культуре на знаменитых террасах и искупаетесь в водопаде, затерянном в джунглях. А также прикоснетесь к быту и ремеслам коренных жителей в колоритной деревне, попробуете на плантации кофе Лювак и пообедаете с видом на дремлющий вулкан Батур.

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Описание экскурсии

Скрытый каньон

Рано утром вы отправитесь в глубь ущелья Беджи Гуванг, где вас будет ждать необычное явление: причудливый каменистый каньон с промоинами, выступами и отвесными стенами, покрытыми свисающими лианами, и навесом из виноградных лоз. На первый взгляд может показаться, что его легко преодолеть. Однако это не так, и для того, чтобы пройти по природному коридору, нужен опытный проводник, который покажет некоторые хитрости и проведет безопасным маршрутом.

Священный лес обезьян

В биосферном заповеднике вы узнаете, как его создание отвечает концепции индуистского учения о пути к благополучию. Прогуляетесь по красивой и очень живописной территории со скульптурами животных, прудами и резными каменными мостиками. И, конечно, вдоволь насмотритесь на макак (их тут около 1000) — зрелище, от которого сложно оторваться! Привыкшие к туристам, они дружелюбно будут запрыгивать вам на плечи и демонстрировать забавные эпизоды из жизни: сеансы массажа, игры детенышей, поедание батата и моменты созерцания в лучших восточных традициях.

Духовная культура в почитаемых храмах

Бали настолько пронизан религиозной культурой, что этот удивительный остров невозможно понять, не познакомившись с самобытными храмами. Я предложу один из трех интересных объектов на выбор. Вы сможете посетить тысячелетний индуистский храм святой воды Пура Тирта Эмпул, где я расскажу о значении водной стихии для балийцев и исконных индонезийских верованиях. В Гоа Гаджа или «Слоновьей пещере» 11 века вы услышите предания о мифическом существе, изображенном в виде скального барельефа, и узнаете о традициях медитативных практик. А в пещерном городе Гунунг Кави с королевскими погребальными башнями «чанди» мы поговорим о влиянии индийской культуры на религиозные постройки Бали.

Рисовые террасы и водопад в джунглях

На рисовых террасах Тегаллаланг вашему взору предстанут знаменитые пейзажи изогнутых каскадов, которые погрузят в историю выращивания риса на острове. Затем вы посетите водопад в джунглях Тегенунган — именно его чаще всего можно встретить среди фирменных балийских открыток.

Обед возле вулкана и аутентичная деревня Кинтамани

После насыщенной программы я отвезу вас на обед в ресторан с видом на дремлющий вулкан Батур и озеро у его подножия. Немного отдохнув, вы отправитесь в традиционную деревню Кинтамани изучать быт, культуру и ремесла коренных жителей острова. И в завершение побываете на плантации Копи Лувак, где продегустируете самый неоднозначный из всех кофейных напитков.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на комфортном кондиционированном автомобиле

Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид-балиец из нашей команды, для которого это родная культура и история. Благодаря этому вы лучшее познаете Бали.

Экскурсия подходит путешественникам старше 3 лет в средней физической форме

Иногда посещение каньона невозможно из-за высокого уровня воды. В таком случае мы предлагаем альтернативу — посетить еще один из предложенных в данной экскурсии храмов.

Не рекомендуется посещение храмов женщинам в период менструации

Что входит в стоимость а что — нет