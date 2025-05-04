Деревня Кинтамани, водопад и скрытый каньон

Каньон Беджи Гуванг, Лес обезьян, почитаемые храмы, рисовые террасы, Копи Лувак и деревня Кинтамани
В этой экскурсии есть все для того, чтобы сложить объемное впечатление об острове.

Вы пройдете через причудливое ущелье с ручейком и свисающими над головой лианами; посетите священный лес, «где живет много
читать дальше

диких обезьян»; познакомитесь с традиционными верованиями в почитаемых балийских храмах; узнаете о рисовой культуре на знаменитых террасах и искупаетесь в водопаде, затерянном в джунглях.

А также прикоснетесь к быту и ремеслам коренных жителей в колоритной деревне, попробуете на плантации кофе Лювак и пообедаете с видом на дремлющий вулкан Батур.

4.78
9 отзывов
Деревня Кинтамани, водопад и скрытый каньон
Деревня Кинтамани, водопад и скрытый каньон
Деревня Кинтамани, водопад и скрытый каньон
Ближайшие даты:
17
мая18
мая20
мая21
мая22
мая23
мая24
мая
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Скрытый каньон

Рано утром вы отправитесь в глубь ущелья Беджи Гуванг, где вас будет ждать необычное явление: причудливый каменистый каньон с промоинами, выступами и отвесными стенами, покрытыми свисающими лианами, и навесом из виноградных лоз. На первый взгляд может показаться, что его легко преодолеть. Однако это не так, и для того, чтобы пройти по природному коридору, нужен опытный проводник, который покажет некоторые хитрости и проведет безопасным маршрутом.

Священный лес обезьян

В биосферном заповеднике вы узнаете, как его создание отвечает концепции индуистского учения о пути к благополучию. Прогуляетесь по красивой и очень живописной территории со скульптурами животных, прудами и резными каменными мостиками. И, конечно, вдоволь насмотритесь на макак (их тут около 1000) — зрелище, от которого сложно оторваться! Привыкшие к туристам, они дружелюбно будут запрыгивать вам на плечи и демонстрировать забавные эпизоды из жизни: сеансы массажа, игры детенышей, поедание батата и моменты созерцания в лучших восточных традициях.

Духовная культура в почитаемых храмах

Бали настолько пронизан религиозной культурой, что этот удивительный остров невозможно понять, не познакомившись с самобытными храмами. Я предложу один из трех интересных объектов на выбор. Вы сможете посетить тысячелетний индуистский храм святой воды Пура Тирта Эмпул, где я расскажу о значении водной стихии для балийцев и исконных индонезийских верованиях. В Гоа Гаджа или «Слоновьей пещере» 11 века вы услышите предания о мифическом существе, изображенном в виде скального барельефа, и узнаете о традициях медитативных практик. А в пещерном городе Гунунг Кави с королевскими погребальными башнями «чанди» мы поговорим о влиянии индийской культуры на религиозные постройки Бали.

Рисовые террасы и водопад в джунглях

На рисовых террасах Тегаллаланг вашему взору предстанут знаменитые пейзажи изогнутых каскадов, которые погрузят в историю выращивания риса на острове. Затем вы посетите водопад в джунглях Тегенунган — именно его чаще всего можно встретить среди фирменных балийских открыток.

Обед возле вулкана и аутентичная деревня Кинтамани

После насыщенной программы я отвезу вас на обед в ресторан с видом на дремлющий вулкан Батур и озеро у его подножия. Немного отдохнув, вы отправитесь в традиционную деревню Кинтамани изучать быт, культуру и ремесла коренных жителей острова. И в завершение побываете на плантации Копи Лувак, где продегустируете самый неоднозначный из всех кофейных напитков.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на комфортном кондиционированном автомобиле
  • Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид-балиец из нашей команды, для которого это родная культура и история. Благодаря этому вы лучшее познаете Бали.
  • Экскурсия подходит путешественникам старше 3 лет в средней физической форме
  • Иногда посещение каньона невозможно из-за высокого уровня воды. В таком случае мы предлагаем альтернативу — посетить еще один из предложенных в данной экскурсии храмов.
  • Не рекомендуется посещение храмов женщинам в период менструации

Что входит в стоимость а что — нет

  • Все входные билеты в парки и храмы, страховка, обед (местная кухня) и трансфер включены в стоимость
  • Дополнительно оплачивается трансфер из отдаленных районов. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
2
3
2
1
К
4 мая 2025
Чудесная экскурсия! Именно после нее мы полюбили Бали всей душой❤️особенно хочу отметить прохождение каньона, лес обезьян и общение с мусангами))) а с каким красивым видом на вулканы мы обедали! Хочу сказать большое спасибо экскурсоводу Ане!
Чудесная экскурсия! Именно после нее мы полюбили Бали всей душой❤️особенно хочу отметить прохождение каньона, лес обезьянЧудесная экскурсия! Именно после нее мы полюбили Бали всей душой❤️особенно хочу отметить прохождение каньона, лес обезьянЧудесная экскурсия! Именно после нее мы полюбили Бали всей душой❤️особенно хочу отметить прохождение каньона, лес обезьянЧудесная экскурсия! Именно после нее мы полюбили Бали всей душой❤️особенно хочу отметить прохождение каньона, лес обезьянЧудесная экскурсия! Именно после нее мы полюбили Бали всей душой❤️особенно хочу отметить прохождение каньона, лес обезьянЧудесная экскурсия! Именно после нее мы полюбили Бали всей душой❤️особенно хочу отметить прохождение каньона, лес обезьян
Zaibas
9 июн 2023
Отличная экскурсия
Юрий
4 янв 2020
Понравилось абсолютно все! Программа насыщеная, но составлена грамотно. Гид очень внимательный, дал много информации о жизни и культуре острова, мы разговаривали и забывали про время. Программа началась с тайного каньйона
читать дальше

и это было фантастично, местами не просто, но приключение стоит любых сил и уговоров). Храм, кофейная и чайная плантация, водопад, терассы, обед на фоне Батура, лес обезьян, парк бабочек… все было как магия. Это именно то, чего мы ждали от первого знакомства с островом. Экскурсия подойдет особенно тем, у кого мало времени и хочеться захватить все по максимуму.

V
6 авг 2019
Все очень понравилось, рекомендую!
Yulia
9 мая 2019
Мне больше всего понравился каньон, очень рекомендую людям с хор физической подготовкой
Н
5 апр 2019
Экскурсия, в общем и целом, нам понравилась. Был грамотно продуман маршрут, переезды не очень длинные, много чего смогли посмотреть за один день. В плане организации - претензий никаких, видно, что
читать дальше

люди старались и всё предусматривали. Гид - русскоговорящая балийка (Аня), очень спокойный, доброжелательный, отзывчивый человек. Везде нам помогала, терпеливо ждала, пока мы насмотримся на красоты… Единственное, расстроило, что она недостаточно хорошо знает русский язык, приходилось прилагать большие усилия, чтобы хоть что-то понять… а понять и узнать хотелось, т. к. мы на Бали в первый раз и эта экскурсия у нас стояла первой). А так - получилась больше видовая экскурсия, чем познавательная… И да - мы влюбились в Бали)))!

А
29 мар 2019
все было отлично, спасибо!
А
18 мар 2019
Понравилась экскурсия. И понравилось отношение гида к нам. Гид Yana постарался, чтобы весь день был интересным, запоминающимся для нас, не торопился скорее закончить экскурсию и распрощаться. Тактичный и вежливый человек.
читать дальше

Понравились все этапы экскурсии: и красивый вулкан Батур, и шикарный водопад, и рисовые плантации с огромными качелями, и даже каньонинг, к которому мы не слишком были готовы. В общем все очень хорошо, всем рекомендую эту экскурсию. Нам с женой она понравилась больше, чем экскурсия "Символы Бали" так сильно разрекламированная отзывами на сайте.

Анастасия
10 фев 2019
Спасибо большое Юле и ее команде нам очень понравилась экскурсия!
У нас был гил Putu коренной балиец, он много нам рассказывал про традиции, быт, культуру, свою семью. Мы были рады, что
читать дальше

гид именно местный, потому что от русских не узнаешь столько интересного и таких культурных ньюансов, плюс гид помог нам еще с некоторыми нашими личными делами, за что отдельная благодарность.
Сама экскурсия была отличная! Нас нигде не торопили, находились в каждом месте столько, сколько хотели.
Каньон - это особе зрелище, позарил нас также как и терассы! Обедали в прекрасном месте с видом на Батур!

Похожие экскурсии из Бали

Влюбиться в волшебный Бали за 1 день
На машине
8 часов
94 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в волшебный Бали за 1 день
Водопад Тегенунган, Лес обезьян, рисовые террасы Тегалаланг, кофейные плантации и храм Таман-Аюн
Завтра в 07:00
18 мая в 07:00
$105 за всё до 6 чел.
Это Бали! Рисовые террасы, озеро Братан и храм на воде
На машине
На микроавтобусе
10 часов
17 отзывов
Индивидуальная
Это Бали! Рисовые террасы, озеро Братан и храм на воде
Посетить ключевые достопримечательности острова Богов на автомобильной экскурсии
Начало: По договорённости
18 мая в 08:00
19 мая в 08:00
от $200 за человека
Убуд и его окрестности: экскурсия на Бали
На машине
На микроавтобусе
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
Убуд и его окрестности: экскурсия на Бали
Посетить древний храм, сделать то самое фото на рисовых террасах и освежиться у водопада Тегенунган
Завтра в 08:30
18 мая в 08:30
$49 за человека