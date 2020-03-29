О коронавирусе в Индонезии на 30 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Индонезии на сегодня по данным 30 марта 2020: 1285 заражено, 114 умерло, 64 выздоровело. Последние новости связаные с распространением вируса в Индонезии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Индонезии на сегодня по данным 30 марта 2020: 1285 заражено, 114 умерло, 64 выздоровело. Последние новости связаные с распространением вируса в Индонезии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Индонезии за всё время 1285 +130 за 29 марта 2020 Выздоровели 64 +5 Умерли 114 +12 Летальность 8.9%

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 721 412 человек на земле. При этом в Индонезии находится 0.18% (1285 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 114 умерло, 64 выздоровело, а всего инфицированных осталось 1107 человек. Самого первого зараженного человека в Индонезии выявили 1 марта 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Индонезии

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.71%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Индонезии

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Индонезии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 1285130 11412 1.08% 645 ▲ 1107+113 28 мар 2020 1155109 10215 1.51% 5913 ▲ 994+81 27 мар 2020 1046153 879 0.99% 4611 ▲ 913+133 26 мар 2020 893103 7820 2.56% 354 ▲ 780+79 25 мар 2020 790104 583 0.43% 311 ▲ 701+100 24 мар 2020 686107 556 1% 301 ▲ 601+100 23 мар 2020 57965 491 0.2% 29 ▲ 501+64 22 мар 2020 51464 4810 2.29% 2914 ▲ 437+40 21 мар 2020 45081 386 1.51% 15 ▲ 397+75 20 мар 2020 36958 327 2.17% 154 ▲ 322+47 19 мар 2020 31184 256 2.18% 11 ▲ 275+78 18 мар 2020 22755 1914 7.11% 113 ▲ 197+38 17 мар 2020 17238 5 — 8 ▲ 159+38 16 мар 2020 13417 5 — 8 ▲ 121+17 15 мар 2020 11721 5 — 8 ▲ 104+21 14 мар 2020 9627 51 1.2% 86 ▲ 83+20 13 мар 2020 6935 43 4.76% 2 ▲ 63+32 11 мар 2020 347 11 3.23% 2 ▲ 31+6 10 мар 2020 278 0 — 22 ▲ 25+6 9 мар 2020 1913 0 — 0 ▲ 19+13 8 мар 2020 62 0 — 0 ▲ 6+2 6 мар 2020 42 0 — 0 ▲ 4+2 2 мар 2020 22 0 — 0 ▲ 2+2 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

Подбробнее почитайте на сайте ВОЗ

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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