О коронавирусе в Малайзии на 30 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Малайзии на сегодня по данным 30 марта 2020: 2470 заражено, 35 умерло, 388 выздоровело. Последние новости связаные с распространением вируса в Малайзии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Малайзии на сегодня по данным 30 марта 2020: 2470 заражено, 35 умерло, 388 выздоровело. Последние новости связаные с распространением вируса в Малайзии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Малайзии за всё время 2470 +150 за 29 марта 2020 Выздоровели 388 +68 Умерли 35 +8 Летальность 1.4% В критическом состоянии 73

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 721 412 человек на земле. При этом в Малайзии находится 0.34% (2470 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 73 из них в критическом состоянии, 35 умерло, 388 выздоровело, а всего инфицированных осталось 2047 человек. Самого первого зараженного человека в Малайзии выявили 24 января 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Малайзии

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.71%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Малайзии

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Малайзии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 2470150 358 0.39% 38868 ▲ 2047+74 28 мар 2020 2320159 271 0.05% 32061 ▲ 1973+97 27 мар 2020 2161130 263 0.16% 25944 ▲ 1876+83 26 мар 2020 2031235 233 0.17% 21516 ▲ 1793+216 25 мар 2020 1796172 204 0.25% 19916 ▲ 1577+152 24 мар 2020 1624106 162 0.14% 18344 ▲ 1425+60 23 мар 2020 1518212 144 0.29% 139 ▲ 1365+208 22 мар 2020 1306123 106 0.52% 13925 ▲ 1157+92 21 мар 2020 1183153 41 0.09% 11427 ▲ 1065+125 20 мар 2020 1030130 31 0.11% 8712 ▲ 940+117 19 мар 2020 900110 2 — 7515 ▲ 823+95 18 мар 2020 790117 2 — 6011 ▲ 728+106 17 мар 2020 673107 22 0.32% 497 ▲ 622+98 16 мар 2020 566138 0 — 42 ▲ 524+138 15 мар 2020 428190 0 — 427 ▲ 386+183 14 мар 2020 23841 0 — 359 ▲ 203+32 13 мар 2020 19748 0 — 26 ▲ 171+48 11 мар 2020 14920 0 — 262 ▲ 123+18 10 мар 2020 12912 0 — 24 ▲ 105+12 9 мар 2020 11718 0 — 24 ▲ 93+18 8 мар 2020 996 0 — 241 ▲ 75+5 7 мар 2020 9310 0 — 231 ▲ 70+9 6 мар 2020 8333 0 — 22 ▲ 61+33 4 мар 2020 5014 0 — 22 ▲ 28+14 3 мар 2020 367 0 — 224 ▲ 14+3 1 мар 2020 294 0 — 18 ▲ 11+4 29 фев 2020 252 0 — 18 ▲ 7+2 27 фев 2020 231 0 — 18 ▲ 5+1 24 фев 2020 22 0 — 183 ▼ 4-3 19 фев 2020 22 0 — 152 ▼ 7-2 18 фев 2020 22 0 — 136 ▼ 9-6 15 фев 2020 223 0 — 74 ▼ 15-1 13 фев 2020 191 0 — 3 ▲ 16+1 11 фев 2020 18 0 — 32 ▼ 15-2 10 фев 2020 182 0 — 1 ▲ 17+2 8 фев 2020 164 0 — 1 ▲ 15+4 7 фев 2020 12 0 — 11 ▼ 11-1 5 фев 2020 122 0 — 0 ▲ 12+2 4 фев 2020 102 0 — 0 ▲ 10+2 30 янв 2020 81 0 — 0 ▲ 8+1 29 янв 2020 73 0 — 0 ▲ 7+3 26 янв 2020 41 0 — 0 ▲ 4+1 25 янв 2020 33 0 — 0 ▲ 3+3 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

Подбробнее почитайте на сайте ВОЗ

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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