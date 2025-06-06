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25%
Экспресс-тур на корабле по удивительным островам Комодо
Понаблюдать за стаями летучих мышей и варанами, понежиться на Розовом пляже и посетить Така Макассар
Начало: Лабуан-Баджо, 10:00
«2-, 3-, 4-местное размещение на корабле в каютах с общим санузлом или с удобствами внутри»
19 июл в 08:00
21 июл в 08:00
$288
$384 за человека
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10%
Индонезийский вояж: путешествие по архипелагу Комодо
Побывать на Розовом пляже и увидеть комодских варанов
Начало: Лабуан-Баджо, время оговаривается индивидуально
«Также можно отправиться в путешествие на корабле»
Завтра в 08:00
20 июл в 08:00
$176
$195 за человека
Тропики для вас двоих: индивидуальный тур на удалённый остров (всё включено)
Отдохнуть в глэмпинге только для взрослых, увидеть комодских «драконов» и посетить SPA в пещере
Начало: Аэропорт Лабуан Баджо, точное время - по договорён...
«Комфортабельный седан, катер между островами»
1 авг в 08:00
1 сен в 08:00
$3000 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ВВиктория6 июня 2025Комодо - это просто сказка 😍😍😍 Очень рада, что не пожалела денег на поездку туда. Я бы даже сказала, что
- ТТатьяна29 апреля 2025Хотели поделиться прекрасными впечатлениями! Обычно не пишу отзывы, но тут мы с мужем не сдержались. Брали тур лодка на 2
Ответы на вопросы от путешественников по Лабуханбаджо в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Лабуханбаджо в июле 2025
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