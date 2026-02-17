Бали экспресс для двоих: максимум впечатлений за 14 дней
Персональная программа в балансе между релаксом у бирюзового океана и яркими приключениями
«После обеда: мангровые каналы и островной ритм Прогулка по манграм: на каяках или небольшой лодке — выбирает группа, неспешный маршрут под тенью деревьев, максимально расслабляющий»
Завтра в 10:00
27 авг в 10:00
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Дзен-отдых на Бали: 12 дней безмятежности, комфорта и вдохновения
Персональная программа в балансе между релаксом у бирюзового океана и яркими приключениями
«Вас ждёт приватный снорклинг-тур на лодке с прозрачным дном по знаковым точкам архипелага: Гили Эйр, Гили Мено и Гили Траванган»
Завтра в 10:00
27 авг в 10:00
от 203 830 ₽
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Новый год на острове Богов: Бали и Нуса-Пенида
Супернасыщенное путешествие по островам Бали и Нуса-Пенида, продуманное с душой и до мелочей
«В 7 утра мы едем в порт Санур, откуда на скоростной лодке за 40 минут доплывем до Нуса Пениды»
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Ответы на вопросы от путешественников по Нусе Дуе в категории «На лодке»
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