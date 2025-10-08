Мини-группа
до 10 чел.
Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
Встретить рассвет над Бали на вершине действующего вулкана
Начало: В лобби вашего отеля (если лобби нет - у главного ...
Расписание: в четверг и воскресенье в 01:00
11 дек в 01:00
14 дек в 01:00
$75 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Денпасар
Начните свой отдых в Убуде с комфортом: индивидуальный трансфер из аэропорта Денпасар обеспечит быстрое и безопасное прибытие
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
$27 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рассветный джип-тур на вулкан Батур (из Убуда)
Насладиться панорамами лавовых полей, а затем расслабиться в горячем источнике
9 дек в 01:00
10 дек в 01:00
от $180 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана8 октября 2025Потрясающе! Это вторая экскурсия с данной компанией и я абсолютно счастлива🥹 Забота на каждом шаге. В группе оказались все очень приятными, не хотелось прощаться. Следующий мой визит на Бали только с вами❤️
- ЛЛиза7 октября 2025Подъем на вулкан прошел супер! Я боялась что устану, но было достаточно легко. Дева - наш гид просто прекрасная, мы болтали, она рассказывала про Бали. Рассвет был тоже сказочный. В общем, рекомендую, поездка прошла комфортно!
- ДДенис6 октября 2025Это мой второй тур у этих организаторов. Первый раз мы покоряли вулкан Иджен, и впечатления были настолько крутыми, что решили
