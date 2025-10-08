Мои заказы

Ночные прогулки и экскурсии Убуда

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Убуде на русском языке, цены от $27. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
11 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
Встретить рассвет над Бали на вершине действующего вулкана
Начало: В лобби вашего отеля (если лобби нет - у главного ...
Расписание: в четверг и воскресенье в 01:00
11 дек в 01:00
14 дек в 01:00
$75 за человека
Индивидуальный трансфер из аэропорта Денпасар
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Денпасар
Начните свой отдых в Убуде с комфортом: индивидуальный трансфер из аэропорта Денпасар обеспечит быстрое и безопасное прибытие
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
$27 за всё до 3 чел.
Рассветный джип-тур на вулкан Батур (из Убуда)
На машине
Джиппинг
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Рассветный джип-тур на вулкан Батур (из Убуда)
Насладиться панорамами лавовых полей, а затем расслабиться в горячем источнике
9 дек в 01:00
10 дек в 01:00
от $180 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    8 октября 2025
    Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
    Потрясающе! Это вторая экскурсия с данной компанией и я абсолютно счастлива🥹 Забота на каждом шаге. В группе оказались все очень приятными, не хотелось прощаться. Следующий мой визит на Бали только с вами❤️
  • Л
    Лиза
    7 октября 2025
    Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
    Подъем на вулкан прошел супер! Я боялась что устану, но было достаточно легко. Дева - наш гид просто прекрасная, мы болтали, она рассказывала про Бали. Рассвет был тоже сказочный. В общем, рекомендую, поездка прошла комфортно!
  • Д
    Денис
    6 октября 2025
    Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
    Это мой второй тур у этих организаторов. Первый раз мы покоряли вулкан Иджен, и впечатления были настолько крутыми, что решили
    вернуться и отправиться с ними же на Батур.
    И снова всё отлично! Организация на высшем уровне, всё четко и по делу. Автомобиль, как и в прошлый раз, чистый и ухоженый. Атмосфера в группе веселая и дружеская!
    Для меня это знак качества, когда получаешь стабильно отличный сервис. Ребята, вы лучшие! Теперь я ваш постоянный клиент!

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Ночные»

