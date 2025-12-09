Если вы мечтаете встретить рассвет на Бали, лучшего места, чем вулкан Батур, не найти. С его смотровых площадок открываются невероятные виды на озеро, лавовые поля и соседние вулканы.
И самое приятное — вам не придётся подниматься пешком по песчаным тропам: мы доставим вас прямо на вершину на открытом джипе, чтобы вы могли насладиться рассветом.
Описание экскурсии
- 1:00 — встреча в вашем отеле или на вилле и выезд на комфортабельной машине к подножию вулкана.
- У подножия — регистрация, лёгкий завтрак: чай, кофе и блинчики. Затем пересаживаемся на открытый джип для подъёма на смотровую площадку.
- Рассвет — с вершины открывается яркий и завораживающий пейзаж: вулкан, озеро Батур и лавовые поля.
- 6:00 — по желанию можно искупаться и отдохнуть в горячем источнике.
- 9:00 — возвращение в отель.
Организационные детали
- В стоимость включён индивидуальный трансфер на Suzuki APV или Toyota Avanza из районов Убуд, Санур, Кута, Семиньяк, Чангу, Нуса-Дуа, Джимбаран.
- Вас будет сопровождать один из англоговорящих гидов нашей команды.
- Купание в источниках оплачивается отдельно (по желанию): входной билет 170 000 IDR на человека, включены сейфы и полотенце.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маде — ваша команда гидов в Убуде
Провели экскурсии для 364 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники, меня зовут Маде. Я коренной балиец: родился и вырос на острове. Я говорю по-русски и работаю гидом с 2007 года. Люблю свою работу. Готов рассказать об истории, традициях и культуре Бали. Открою для вас самые красивые места острова, сделаю яркие фотографии. У меня своя комфортабельная машина.
Входит в следующие категории Убуда
