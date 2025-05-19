Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Денпасар
Комфортно добраться до отеля и насладиться видами из окна авто
Начало: У выхода из аэропорта
20 мая в 00:00
21 мая в 00:00
$27 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Душа Бали
Традиционная деревня, обряд благословения и встреча с целителем - с балийцем из высшей касты
20 мая в 10:00
21 мая в 10:00
от $221 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Путь вглубь Бали
От атмосферных святынь и рисовых террас до кофейных плантаций и водопада
22 мая в 07:00
23 мая в 07:00
$90 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Летние»
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