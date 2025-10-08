Рассвет на Батуре — одно из самых ярких впечатлений на острове. С высоты 1717 метров открывается панорама озера Батур, вулкана Агунг и горы Абанг. Это приключение, которое запоминается надолго и показывает Бали с необычной стороны.
Описание экскурсии
- Мы заберём вас из отеля и доставим к подножию вулкана
- Начнём восхождение ночью, чтобы встретить рассвет на вершине
- Пойдём по тропе, которая подходит для новичков, в комфортном темпе
- Окажемся над облаками и увидим, как восходит солнце над островом
- Устроим небольшой пикник на вершине
- Спустимся с вулкана и отвезём вас обратно в отель
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто ищет необычные маршруты и новые впечатления
- Кто устал от пляжного отдыха
Может быть не лучшим выбором для тех, кому тяжело переносить ранние подъёмы и физическую нагрузку.
Примерный тайминг
Может меняться в зависимости от отеля и ситуации на дорогах.
1:00–2:00 — выезд из отеля
4:00 — начало подъёма
5:30 — рассвет на вершине, перекус
7:00 — спуск
9:00–13:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на автомобиле Toyota Avanza или Toyota Hiace из отеля в районе Kuta, Seminyak, Canggu, Jimbaran, Nusa Dua, Denpasar, Sanur, Uluwatu, Ubud, Tegalalang и возвращение обратно, лёгкий перекус на вершине, питьевая вода, все билеты и сборы, фонарик
- Восхождение не подойдёт людям с заболеваниями сердца, дыхания и опорно-двигательного аппарата, беременным женщинам, участникам с ограниченной подвижностью, детям младше 12 лет
- В поездке вас будет сопровождать англоговорящий проводник
в четверг и воскресенье в 01:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля (если лобби нет - у главного входа)
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 01:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор в Убуде
Провёл экскурсии для 1211 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне «пару фраз», а по-настоящему: живо, грамотно и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
8 окт 2025
Потрясающе! Это вторая экскурсия с данной компанией и я абсолютно счастлива🥹 Забота на каждом шаге. В группе оказались все очень приятными, не хотелось прощаться. Следующий мой визит на Бали только с вами❤️
Л
Лиза
7 окт 2025
Подъем на вулкан прошел супер! Я боялась что устану, но было достаточно легко. Дева - наш гид просто прекрасная, мы болтали, она рассказывала про Бали. Рассвет был тоже сказочный. В общем, рекомендую, поездка прошла комфортно!
Д
Денис
6 окт 2025
Это мой второй тур у этих организаторов. Первый раз мы покоряли вулкан Иджен, и впечатления были настолько крутыми, что решили вернуться и отправиться с ними же на Батур.
И снова всё
И снова всё
