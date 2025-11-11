Мои заказы

Индивидуальный трансфер из аэропорта Денпасар

Начните свой отдых в Убуде с комфортом: индивидуальный трансфер из аэропорта Денпасар обеспечит быстрое и безопасное прибытие
Индивидуальный трансфер из аэропорта Денпасар поможет вам начать отдых приятно и без неожиданностей.

Наш водитель встретит вас на выходе из терминала прилёта с именной табличкой, поможет с чемоданом и привезёт по указанному адресу, чётко соблюдая все меры безопасности и правила дорожного движения.

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортное прибытие
  • 🛬 Встреча в аэропорту
  • 🌴 Виды тропических ландшафтов
  • 💧 Бутилированная вода
  • 📱 Русскоязычная поддержка
Индивидуальный трансфер из аэропорта Денпасар© Кирилл
Индивидуальный трансфер из аэропорта Денпасар© Кирилл
Индивидуальный трансфер из аэропорта Денпасар© Кирилл
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 00:00, 13:00

Что можно увидеть

  • Тропические ландшафты

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Встреча: водитель будет ждать вас в аэропорту с табличкой
Дорога: по пути вы сможете полюбоваться видами тропических ландшафтов и культурных локаций
Место назначения: быстро и с комфортом доставим вас в отель в Убуде или другой район Бали, чтобы вы смогли насладиться отдыхом

Дополнительно:

  • Предусмотрена бутилированная вода для каждого пассажира
  • Русскоязычная поддержка в WhatsApp ответит на любые вопросы

Организационные детали

  • Стоимость указана за трансфер в одну сторону до города Убуд
  • Стоимость указана за трансфер в дневное время, в ночное — уточняйте цену в переписке
  • Поездка проходит на автомобиле Honda City или Hyundai Accent (или другом автомобиле подобного класса)
  • Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. До, во время и после трансфера с вами 24/7 будет на связи наш русскоговорящий менеджер
  • За дополнительную плату можем организовать трансфер для большего количества пассажиров — подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У выхода из аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Убуде
Провели экскурсии для 1134 туристов
Я живу в юго-восточной Азии. С друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того какую страну вы выберете: Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины и т. д.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Убуда

У нас ещё много экскурсий в Убуде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Убуде