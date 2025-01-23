Найдено 3 тура в категории « Вулканы » в Убуде на русском языке, цены от 490 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 11 дней Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии Пройти огненный ритуал, создать серебряное украшение и встретить рассвет с видом на вулкан Начало: Аэропорт Денпасара, время прибытия ваших рейсов «Будем встречать невероятные рассветы и провожать закаты с видом на океан, нежиться на лучших пляжах острова и делать сочные кадры в самых живописных локациях: у рисовых террас, на фоне вулкана в первых лучах солнца» 244 000 ₽ за человека На машине 13 дней Полная перезагрузка на Бали: главные места, пляжный отдых, спа, телесные и духовные практики Встретить рассвет на вулкане, побывать на кофейной плантации и поучаствовать в женском круге Начало: Аэропорт Денпасара, до 22:00 «Вы погуляете по рисовым террасам и взойдёте на вершину вулкана Батур, побываете у шамана Манку Мадэ и пройдёте обряд Мелукат, чтобы очиститься от негативных влияний» $ 1 779 за человека Пешая 5 дней Остров Ломбок: восхождение на вулкан Ринджани без рюкзаков Встретить рассвет на высоте 3726 м, искупаться в горячих источниках и половить рыбу в кратере Начало: Остров Бали, общий трансфер из Чангу в 6:00, из Уб... «Первую и последнюю ночи живём в отеле у подножия вулкана: «Nusantara Hotel», «Bukit Tiga Lima Boutique hotel», «Agro Villa», «Rudis Villa sembalun»» $ 490 за человека Все туры Убуда

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Вулканы»

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