11 дней
Женский тур-перезагрузка на Бали: чувственные практики, расслабление и поиск гармонии
Пройти огненный ритуал, создать серебряное украшение и встретить рассвет с видом на вулкан
Начало: Аэропорт Денпасара, время прибытия ваших рейсов
«Будем встречать невероятные рассветы и провожать закаты с видом на океан, нежиться на лучших пляжах острова и делать сочные кадры в самых живописных локациях: у рисовых террас, на фоне вулкана в первых лучах солнца»
23 янв в 14:00
19 мар в 14:00
244 000₽ за человека
13 дней
Полная перезагрузка на Бали: главные места, пляжный отдых, спа, телесные и духовные практики
Встретить рассвет на вулкане, побывать на кофейной плантации и поучаствовать в женском круге
Начало: Аэропорт Денпасара, до 22:00
«Вы погуляете по рисовым террасам и взойдёте на вершину вулкана Батур, побываете у шамана Манку Мадэ и пройдёте обряд Мелукат, чтобы очиститься от негативных влияний»
5 мар в 08:00
10 апр в 08:00
$1 779 за человека
5 дней
Остров Ломбок: восхождение на вулкан Ринджани без рюкзаков
Встретить рассвет на высоте 3726 м, искупаться в горячих источниках и половить рыбу в кратере
Начало: Остров Бали, общий трансфер из Чангу в 6:00, из Уб...
«Первую и последнюю ночи живём в отеле у подножия вулкана: «Nusantara Hotel», «Bukit Tiga Lima Boutique hotel», «Agro Villa», «Rudis Villa sembalun»»
23 ноя в 08:00
$490 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Вулканы»
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